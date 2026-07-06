Der SWR wird im September ein Computerspiel rund um die finale Staffel von "Babylon Berlin" veröffentlichen. Die Serie der ARD, die als gemeinsames Projekt mit Sky gestartet war, findet dann ihr Ende. Und im Game "Eine Nacht im Moka Efti: Eine Babylon Berlin Story" sollen die Fans noch etwas tiefer in die Welt der Serie eintauchen. Voranmeldungen zum kostenfreien Download sind ab sofort auf der Gamingplattform Steam möglich.

"Eine Nacht im Moka Efti" ist nach SWR-Angaben ein narratives Rollenspiel, eingebettet in die historisch aufgeladene Atmosphäre der Weimarer Republik kurz vor der Machtübernahme der Nazis. Protagonistin des Spiels ist Gabriele Miersch, eine ehrgeizige Gerichtsreporterin im Berlin der späten Weimarer Republik. Sie ist bei Dr. Schmidt in Therapie. Unter Hypnose kehrt sie immer wieder zu einer einzigen Nacht zurück, einer verhängnisvollen Nacht im Moka Efti. Was genau in dieser Nacht passiert ist und warum Gabriele seitdem in Therapie ist, ist zu Beginn völlig unklar. Weder Gabriele noch die Spielenden wissen, warum sie dort war und was sie dort erlebt hat.

"Dabei ist das Moka Efti mit seinen Tanzflächen, Separees, dem Kellernachtclub und den Hinterzimmern Schauplatz und Spiegel zugleich: ein Ort voller Laster, Glanz und politischer Bedrohung", heißt es vom SWR in einer Ankündigung des Spiels. Die Spielerinnen und Spieler sollen die Szenen der Nacht nicht chronologisch erleben: Dr. Schmidt führt sie durch Fragmente von Erinnerungen. Wie Puzzleteile sollen sich die Bruchstücke des Erlebten erst nach und nach zu einem größeren Bild zusammenfügen. Die Reihenfolge bestimmen die Spielenden selbst.

Das Spiel entstand im SWR X Lab in Zusammenarbeit mit X Filme sowie Achim von Borries und wurde vom Team von Paintbucket Games umgesetzt. Im Spiel sind unter anderem Mala Emde, Jens Harzer, Bernd Egger, Santiago Ziesmer und Julia Kaufmann zu hören.