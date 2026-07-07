Vor rund einem Jahr hatte das ZDF die Produktion der neuen Miniserie "München Beats" angekündigt (DWDL.de berichtete). Nun hat man verraten, wann die insgesamt vier Folgen zu sehen sein werden. Die von Network Movie produzierte Serie steht ab dem 7. August zum Abruf bereit. Linear setzt das ZDF auf einen Doppelschlag: Am 26. und 27. August sind jeweils zwei Episoden zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen.

Die Serie spielt im München der 90er-Jahre: Die Welt ist im Umschwung, und es herrscht Aufbruchstimmung. Als Linda (Jule Hermann) mit der aufblühenden Techno-Bewegung in Berührung kommt, eröffnet sich ihr eine neue Welt fernab des elterlichen Bauernhofs. Begeistert vom pulsierenden Sound zieht sie nach München, um ihren Traum zu verwirklichen: DJ zu werden. Währenddessen kämpfen ihre Eltern mit einer existenzbedrohenden Nachricht: Der Unternehmer Theo Meinhardt (Tobias Moretti) sieht sich gezwungen, sein Werk für Kartoffelprodukte zu schließen. Als langjährige Kartoffellieferanten stehen viele Bauern der Region plötzlich vor dem wirtschaftlichen Aus.

Theo plant, das Gelände in ein modernes Stadtquartier zu verwandeln, doch sein Sohn Marius (Klaus Steinbacher) verfolgt eine andere Vision: Er setzt alles daran, die alte Fabrik in einen Ort für Raves und alternative Kunst- und Kulturprojekte zu verwandeln. Seine Mutter Alicia Meinhardt (Sophie von Kessel) steht an seiner Seite und stellt sich damit zunehmend gegen Theo, was die ohnehin angespannte Ehe zusätzlich belastet. In der Clubszene wird ausgerechnet Linda zu Marius' engstem Verbündeten. Doch es sind nicht nur gemeinsame Träume, die die beiden verbinden. Ihre aufkeimende Liebe bringt Spannungen zwischen die Familien und ein lang gehütetes Geheimnis ans Licht.

Die Miniserie beruht damit auf wahren Begebenheiten: Pfanni schloss im Jahr 1996 sein damaliges Werk in München. Auf dem Gelände siedelten sich schnell Clubs, Künstler und Kreative an, die in den ehemaligen Industriegebäuden günstige Ateliers und Werkstätten fanden. Die Bücher zur Serie stammen von Christian Schnalke, Stefani Straka und Julie Fellmann. Als Regisseurin hat Mimi Kezele die Inszenierung der Folgen verantwortet.

"Mit ‘München Beats’ widmen wir uns einem besonderen Kapitel der Münchner Geschichte: Die Entstehung des Kunstpark Ost auf dem ehemaligen Fabrikgelände der Pfanni-Werke. [...] Die Serie erzählt vom Sog der aufkommenden Techno-Bewegung, von neuen Freiheitsräumen für die queere Szene und von wirtschaftlichem Umbruch, der Existenzen ins Wanken bringt. Die fiktionale Geschichte entfaltet sich aus den Blickwinkeln verschiedener Generationen und wird von einem starken Ensemble getragen [...]. Gerade diese Vielstimmigkeit hat uns redaktionell besonders gereizt: Land trifft auf Stadt, Tradition auf Veränderung, Kartoffeln auf Techno", sagen Katharina Görtz und Lea Berg aus der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II.

"Doppelhaushälfte" geht weiter

Einen Sende- bzw. Veröffentlichungstermin haben die Mainzer mittlerweile auch für die fünfte Staffel von "Doppelhaushälfte" gefunden. Die insgesamt zehn neuen Episoden stehen ab dem 14. August im Streamingportal des Senders zur Verfügung. Die lineare Ausstrahlung erfolgt ab dem 25. August: ZDFneo zeigt ab 21:45 Uhr jeweils zwei Folgen am Dienstagabend.