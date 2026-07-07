Das BR Fernsehen feiert das 30-jährige Jubiläum des "Schlachthofs" im Herbst mit einer "großen, prominent besetzten Jubiläumsausgabe". Konkret soll die Sendung am Donnerstag, den 17. September ausgestrahlt werden, wie der öffentlich-rechtliche Sender jetzt ankündigte. Mit dabei ist dann auch Ottfried Fischer, der das Format - zunächst unter dem Titel "Ottis Schlachthof" - seit der Ausstrahlung einer Testfolge im Dezember 1995 über 16 Jahre hinweg präsentierte.

In Serie ging "Ottis Schlachthof" schließlich im März 1996 - zunächst angelegt als zwangloser Stammtisch-Talk. Sprach Gastgeber Ottfried Fischer anfangs noch mit Laien, kamen schon in der ersten Regelfolge Vertreter aus Kleinkunst und Kabarett hinzu, die den Gesprächspart mit Auftritten ergänzten - bis heute hat sich an diesem "Schlachthof"-Konzept bis heute nichts geändert, auch wenn im März 2013 Michael Altinger und Christian Springer die Moderation übernahmen.

Für die Jubiläumsausgabe hat der BR nun als Gäste "das Who is Who der bayerischen Kabarettszene" ins traditionsreiche Münchner Wirtshaus im Schlachthof eingeladen, wie der Sender ankünigte. Zugesagt haben demnach bereits Luise Kinseher, Günter Grünwald, Alfred Dorfer, Constanze Lindner, Maxi Schafroth und Berni Wagner. Martin Frank unterstützt als "Archivar", und "Zwischenruferin" Teresa Reichl ist auch mit von der Partie. Und auch wenn der Stammtisch aus der Ursprungssendung mittlerweile einem Bar-Tresen gewichen ist, soll es diesmal ausnahmsweise eine Art "Neben-Stammtisch" im Publikum geben, an dem Ottfried Fischer mit einem Teil der Gäste sitzen wird.

Aus Quotensicht ist der "Schlachthof" auch nach 30 Jahren für das BR Fernsehen noch immer ein Erfolg. Nach Angaben des Senders schalten regelmäßig bis zu 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein.