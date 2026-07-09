Auch wenn Michael Manousakis beim Screenforce Festival in Düsseldorf vor Ort war - zur Fortsetzung seines Formats "Morlock Motors" äußerte sich ProSiebenSat.1 vor einer Woche noch nicht. Nun ist die Tinte allerdings offenbar trocken: Wie jetzt bekannt wurde, wird Manousakis auch weiterhin bei Kabel Eins zu sehen sein. Demnach soll die Partnerschaft um "weitere Jahre" mit "neuen Staffeln" fortgesetzt werden.

© ProSiebenSat.1/Amelie Niederbuchner Felix von Mengden

Manousakis war 2024 zu Kabel Eins gewechselt, nachdem er zuvor über viele Jahre hinweg mit seinem Format "Steel Buddies" bei Kabel Eins große Erfolge feierte. Auch bei Kabel Eins erzielte "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" von Beginn an hohe Quoten. Die nächste Staffel der von spin tv produzierten Dokusoap soll im Herbst ausgestrahlt werden.

"Lieblingsmarken" und Sat.1-Bäcker kehren zurück

Noch im Juli geht es unterdessen bei Kabel Eins mit den "Lieblingsmarken der Deutschen" weiter. Die Doku-Reihe meldet sich am Sonntag, den 26. Juli um 20:15 Uhr zurück und meldet sich zum Start der fünften Staffel unter anderem Playmobil, Märklin und Carrera. Ebenfalls frisch angekündigt wurde der Starttermin der neuen Staffel von "Das große Backen" in Sat.1: Hier geht die neue Staffel am Mittwoch, den 29. Juli um 20:15 Uhr los und damit früher als in den Jahren zuvor.