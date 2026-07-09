Markus Lanz begrüßt in seiner gleichnamigen Talkshow im ZDF an diesem Donnerstag nur eine Person: Den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Mit ihm will er über die "verunsicherte Stimmung in Deutschland" sowie den Wandel der politischen Kultur sprechen. Außerdem, so heißt es in einer Ankündigung, soll Gauck auf die Gefahren für Demokratien und auf die Rolle Deutschlands in der Welt blicken.

Eigentlich war das Gespräch bereits für den gestrigen Mittwoch (8. Juli) angekündigt worden, aber es kam anders. Noch am Mittwochnachmittag informierte die Redaktion von "Markus Lanz" darüber, dass man das Thema der Sendung aus Aktualitätsgründen geändert habe. Wegen des NATO-Gipfels in der Türkei talkte Lanz am Abend daher kurzfristig mit CDU-Politiker Roderich Kiesewetter, Sicherheitsexperte Nico Lange, Journalist Christian Schweppe und USA-Expertin Annett Meiritz.

Das Gespräch mit Ex-Bundespräsident Joachim Gauck wurde angesichts dessen aber nicht gestrichen, sondern nur verschoben. Der Talk zwischen Lanz und Gauck ist daher am heutigen Donnerstag ab 23:35 Uhr im ZDF zu sehen.