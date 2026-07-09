Zwei Staffel von "Love is Blind: Germany" hat Netflix seit Anfang 2025 veröffentlicht, eine dritte Staffel ist bereits fest eingeplant. Doch wie die "Bild" nun berichtet, wird es darin zu größeren Veränderungen kommen. Und diese betreffen vor allem Steffi Brungs und Chris Wackert, beide hatten das Format bislang präsentiert. Damit ist nach Informationen der "Bild"-Zeitung jedoch Schluss.

So sollen Brungs und Wackert nicht mehr durch die dritte Staffel führen. Die Wahl auf das RTL-Gesicht und den Sat.1-Moderator schien vor eineinhalb Jahren eine schlüssige Wahl, sind die beiden doch auch verheiratet. Kürzlich wurde aber bekannt, dass sich Wackert und Brungs getrennt haben. Das soll bei der Entscheidung rund um die Netflix-Show jedoch keine Rolle gespielt haben.

Wie die "Bild" berichtet, soll Netflix bereits seit Längerem an einem neuen Konzept für die dritte Staffel gearbeitet haben. Entsprechende Informationen liegen auch dem Medienmagazin DWDL.de vor, demnach ist die neue Staffel auch schon längst abgedreht. Die Boulevardzeitung beruft sich auf Informationen aus Produktionskreisen. Netflix dürfte die Entscheidung, die Show anders zu gestalten und auf die bisherigen Moderatoren zu verzichten, also schon weit vor dem Ehe-Aus der beiden getroffen haben.

Netflix selbst hat sich gegenüber der "Bild" nicht geäußert und will auch auf Anfrage von DWDL.de nichts zur Thematik sagen. Fans der beiden Moderatoren können sie aber auch künftig noch sehen - nur eben dann nicht mehr bei Netflix. Chris Wackert ist weiterhin für das Sat.1-"Frühstücksfernsehen" im Einsatz, Steffi Brungs moderiert für RTL. Wie die "Bild" berichtet, endet für die zwei derweil nicht nur ihr gemeinsames Netflix-Engagement, sondern auch ihr gemeinsamer Podcast "Traumbar". Nach insgesamt 28 Folgen soll das Format nicht fortgesetzt werden.