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Ramadan spielt darin den Fahrlehrer Litti, der in jeder Folge einen prominenten Fahrschüler begrüßt und diesen "mit unkonventionellen Methoden in ebenso chaotischen wie überraschend ehrlichen Reisen durch ihre persönlichen Krisen" steuert. Daneben stehen unter anderem auch Alexandra Maria Lara, Teddy Techlebrhan und Cindy aus Marzahn für die Comedyserie vor der Kamera, deren Ausstrahlung beim ProSiebenSat.1-Streamer Joyn erfolgen soll. Vom Medienboard gibt's dafür eine Förderung in Höhe von 168.000 Euro.

Geringfügig weniger - nämlich 160.000 Euro - stellt das Medienboard Berlin-Brandenburg für die von Story House Productions geplante Dokuserie über den Malaysian-Airlines-Flug "MH-17". Unter den seriellen Formaten, die eine Förderung erhalten, ist außerdem die Handball-Doku "Hands of Gold" (Arbeitstitel) der beetz brothers sowie das Projekt "Braths Sessions" von Spilled Milk Films.

In der Entwicklung werden außerdem drei internationale Koproduktionen gefördert: Die Workplace Comedy "Monkey in the Basement" von Pink Fox Storyhouse und Overlook Entertainment (Bulgarien), die Crime-Serie "North of Nowhere" von Merry Pictures und Kaiho Republic (Finnland) sowie die Doku-Serie "House of Ships" über die internationale Handelsschifffahrt von zero one film und Elk Films (Dänemark)/Anemon Film (Griechenland).