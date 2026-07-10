Noch bis Ende August entstehen in der Schweiz und Frankreich sechs Folgen der Serie "Part Of Me" (Arbeitstitel; Original: "L’Autre Fille"), für die sich neben ARD bzw. One auch RTS, France Télévision, Radio-Canada und TFO zusammengetan haben. Zum internationalen Cast gehören unter anderem Lilith Grasmug, Sabine Timoteo, Taddeo Kufus, Bozi Darko und Pierre Kiwitt.

Angesichts des frühen Stadiums des Projekts ist aktuell noch unklar, wann die Folgen zu sehen sein werden. "Part Of Me" ist ein Coming-of-Age-Mystery-Thriller über Freundschaft, Identität und die Angst vor dem Anderssein. Im Mittelpunkt steht die 16-jährige Emma (Lilith Grasmug), der eine große Zukunft als Eishockeyspielerin bevorsteht – bis eine seltsame Flüssigkeit aus ihrem Bauchnabel zu fließen beginnt und sich in eine perfekte Kopie ihrer selbst verwandelt. Während Emma das unberechenbare Entstehen und Auflösen ihrer Doppelgängerin zu verbergen versucht, begibt sie sich auf die Suche nach Antworten.

Eine Spur führt dabei zu einem Pharmakonzern, der für ihre mutierte Kraft verantwortlich zu sein scheint. In der Hoffnung, geheilt zu werden, vertraut sich Emma den Wissenschaftlern an – und wird schon bald zu deren Gejagten. Doch Emma ist nicht alleine. Auf der Flucht entdeckt sie weitere junge Frauen mit ähnlichen Kräften, die sich mit ihr zusammen dem skrupellosen Konzern entgegenstellen.

Die sechsteilige Serie entsteht in Zusammenarbeit von IDIP Films, Perpetual Soup, Avanti Toast, ATO Media und der Studio Hamburg Serienwerft für die genannten Sender. Regie führen Sophie Jarvis und Anne Feinsilber. Creator der Serie sowie Showrunner sind David Elkaïm, Anne Feinsilber und Vincent Poymiro. Die Musik macht "The White Lotus"-Komponist Cristóbal Tapia de Veer. Verantwortlich seitens der Serienwerft sind Jan Diepers und Stefan Duscha. Die Redaktion für ARD/One liegt bei Silke Holgersson.