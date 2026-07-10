Timo Conraths wird neuer Leiter der RBB-Intendanz, das hat das öffentlich-rechtliche Medienunternehmen am Freitag bestätigt. Conraths übernimmt den Job zum 1. Oktober und folgt auf Verena Keysers, die die Leitung der Intendanz kommissarisch ab Mai 2025 übernommen hatte - und das übrigens nicht zum ersten Mal. Timo Conraths kommt vom Deutschen Journalisten-Verband (DJV), wo er aktuell noch Hauptgeschäftsführer ist.

"Ich freue mich sehr, mit Timo Conraths einen in der deutschen Medienwelt bestens vernetzten Journalisten und Juristen für diese wichtige Aufgabe gewinnen zu können", sagt RBB-Intendantin Ulrike Demmer. "Als Geschäftsführer des DJV kennt er die Prozesse und aktuellen Entwicklungen im Journalismus genau. Als Jurist ist er spezialisiert auf die medienrelevanten Rechtsgebiete. Durch seine journalistische Tätigkeit für die ARD ist er mit den Themen der festen wie freien Mitarbeitenden ebenso vertraut wie mit Medienpolitik und Gremienarbeit. Der rbb geht nach der erfolgreichen Konsolidierung zurzeit den größten Veränderungsprozess seit Gründung an. Timo Conraths kommt zur richtigen Zeit an den richtigen Ort."

Nach seiner juristischen Ausbildung absolvierte Timo Conraths ein journalistisches Volontariat beim SWR. Als Journalist war er unter anderem für den Bayerischen Rundfunk und den Südwestrundfunk tätig. Als Rechtsanwalt ist er auf die Bereiche Urheber- und Medienrecht spezialisiert. Beim DJV bedauert man den Abgang seines Hauptgeschäftsführers. Der DJV verliere mit ihm einen allseits geschätzten Kollegen, so der Bundesvorsitzende Mika Beuster. Man wolle nun über eine Neuaufstellung der Geschäftsstelle beraten.