Schon seit weit über 20 Jahren fungiert Michael Marx als Anchorman der Nachrichten bei ProSieben. Nun hört der Journalist jedoch überraschend auf: Bereits am Sonntag wird er seine letzte "Newstime"-Ausgabe für den Privatsender präsentieren, wie Marx jetzt in einem Statement auf LinkedIn ankündigte.

"Es gibt Dinge im Leben, die sind größer und wichtiger - auch als Beruf und Karriere", schrieb Marx, der in wenigen Wochen 60 Jahre alt wird. "Ich habe in mich hineingehört und ziehe aus persönlichen Gründen meine Konsequenzen. Das war nicht einfach, aber es fühlt sich richtig und gut für mich an. Nach fast 28 Jahren habe ich gekündigt. Mein Schlussstrich bei ProSieben 'Newstime'. Alles hat ein Ende. Meins kommt am 12. Juli mit einer letzten Sendung." Zugleich griff Marx ein Zitat auf, das Aristoteles zugeschrieben werden soll: "Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen."

© ProSiebenSAT.1/Amelie Niederbuchner Sven Pietsch

Marx kam bereits 1999 zu ProSieben, um die Nachrichten des Senders zu präsentieren - parallel dazu war er auch beim Nachrichtensender N24 zu sehen, den ProSiebenSat.1 im Jahr 2004 an den Start gebracht hatte. Beim Konkurrenten ntv hatte Marx zudem schon von 1995 bis 1998 die "Telebörse" moderiert.

Nun erfolgt also sein Abschied von "Newstime", wo es jedoch keinen konkreten Nachfolger für Michael Marx geben soll. Auf DWDL.de-Nachfrage erklärte eine Sendersprecherin: "Die 'Newstime' ist gut aufgestellt. Karolin Kandler führt als Anchorwoman im Wechsel mit den Kolleg:innen Kira Alin, Delia Träger, Jule Gölsdorf und Stephanie Puls weiterhin durch die ProSieben-'Newstime'."