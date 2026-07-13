Am Abend des 12. August wird Mallorca eine totale Sonnenfinsternis erleben. Kurz vor Sonnenuntergang soll es um 20:31 Uhr soweit sein - für viele ein einmaliges Erlebnis, immerhin wird das Phänomen in Deutschland erst wieder im Jahr 2081 zu erleben sein. Wer nicht auf Mallorca sein kann, kann die totale Sonnenfinsternis aber auch vor dem Fernseher miterleben. Das ZDF hat jetzt eine Live-Übertragung des Ereignisses angekündigt.

Konkret wird eine "Terra X"-Sondersendung am 12. August ab 20:00 Uhr im ZDF-Streamingportal und bei YouTube zu sehen sein. Bei YouTube ist darüber hinaus ab 21:00 Uhr ein Special geplant, in dem Harald Lesch und seine Gäste Fragen der Community beantworten werden. Der Kultursender 3sat steigt zudem ab 20:15 Uhr live ein. Bei guten Witterungsverhältnissen soll es die Sonnenfinsternis aber auch im ZDF zu sehen geben - dort will man derzeitigen Planungen zufolge zwischen 20:25 Uhr und 20:35 Uhr einsteigen, wofür das ZDF sogar eine XXL-Ausgabe von "Bares für Rares" unterbrechen würde.

Vor der Kamera setzt das ZDF auf Harald Lesch und Moderatorin Jasmina Neudecker, die auf Mallorca unter anderen den Astronauten Alexander Gerst begrüßen. Vor Ort ist auch der Meeresbiologe Uli Kunz, der als Außenreporter auf einem Boot der sich verdunkelnden Sonne entgegenfährt und dabei erklären soll, welche entscheidende Rolle die Sonne für das Leben unter Wasser spielt. Reporter Eric Mayer fängt darüber hinaus die Stimmung unter Einheimischen und Touristen ein.

Die Arbeit der Kamerateams ist nach Angaben von Frank Siegwart, Redaktion Naturwissenschaft und Technik im ZDF, durchaus anspruchsvoll, denn die Sonne wird so hell sein, dass spezielle Hochleistungsfilter eingesetzt werden müssen, um Sensoren sowie Objektive zu schützen und überhaupt Bilder aufnehmen zu können. Sobald der Mond die Sonne komplett verdeckt, verschwindet das grelle Sonnenlicht nahezu vollständig. "Dieser Wechsel gehört zu den kritischsten Abläufen der gesamten Produktion, der Zeitpunkt muss sekundengenau stimmen", so Siegwart.

Um die Übertragung zu ermöglichen, müssen letztlich verschiedene Kamerasysteme parallel betrieben werden. Dabei müssen sämtliche Signale in Echtzeit koordiniert und in die Live-Sendung integriert werden. "Für die Produktionsmannschaft", sagt der ZDF-Redakteur, "bedeutet die Sonnenfinsternis eine Kombination aus neuester Fernsehtechnik und Präzisionsarbeit. Mit einem Ziel: diesen seltenen Augenblick der totalen Sonnenfinsternis für Zuschauerinnen und Zuschauer live erlebbar zu machen."