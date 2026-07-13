Ab August räumt ProSieben den Montagabend wieder für US-Sitcoms frei. Wie der Sender jetzt ankündigt, gibt es ab dem 10. August ab 20:15 Uhr drei Serien am Stück zu sehen - darunter auch die neue Sitcom "St. Denis Medical", die in den USA bereits Ende 2024 ihre Premiere feierte und inzwischen für eine dritte Staffel verlängert worden ist. Bei ProSieben übernimmt die als Mockumentary Serie den Sendeplatz um 22:15 Uhr.

Im Mittelpunkt stehen Matt (Mekki Leeper), Bruce (Josh Lawson) und Joyce (Wendi McLendon-Covey), die als Mitarbeiter des "St. Denis Medical" alles tun, um das unterbesetzte Krankenhaus zusammenzuhalten. Dabei geht es um die Frage, wie ein unsicherer Neuling, ein selbstverliebter Chirurg und eine übermotivierte Direktorin einen chaotischen Klinik-Alltag bewältigen.

Zum Start in den Abend gibt es ab 20:15 Uhr zunächst die zweite Staffel des "Big Bang Theory"-Spin-Offs "Georgie & Mandy" zu sehen. In den neuen Folgen wohnen Sheldons Bruder Georgie (Montana Jordan) und seine Frau Mandy (Emily Osment) weiterhin bei Mandys Eltern, allerdings stellen berufliche Veränderungen und zwischenmenschliche Herausforderungen das wilde Familienleben auf den Kopf.

Aus Quotensicht wird man in Unterföhrig derweil hoffen, an den Erfolg der ersten Staffel anknüpfen zu können - die war im vorigen Jahr zwar kein Überflieger, schlug sich mit durchschnittlich mehr als acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen aber durchaus wacker. Etwas schwerer tat sich ein Jahr zuvor die Sitcom "Ted", die sich nun ebenfalls am 10. August mit der zweiten - und zugleich letzten - Staffel zurückmelden wird. Gezeigt wird sie um 21:15 Uhr. Inhaltlich geht's erneut um den politisch unkorrekten Bär "Ted", der zusammen mit John (Max Burkholder) das letzte Jahr der Highschool besucht.