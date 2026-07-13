Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt - und das könnte am Ende Auswirkungen auf ganz Deutschland haben. Aktuellen Umfragen zufolge steht die AfD weiter bei mehr als 40 Prozent und je nach dem, wie viele Parteien es am Ende ins Parlament schaffen, könnte das für eine absolute Mehrheit reichen. Das hätte wohl auch weitreichende Konsequenzen für den MDR: Die AfD hatte bereits angekündigt, im Falle einer absoluten Mehrheit die Rundfunkstaatsverträge zu kündigen (DWDL.de berichtete).

Noch ist es aber nicht so weit - und nun hat der MDR erst einmal sein Konzept vorgestellt, mit dem man in die Wahlberichterstattung geht. In einem 30-seitigen PDF wird sehr detailliert aufgelistet, welche Sendungen man plant - und welche Parteien man in den verschiedenen Formaten abbilden will. Im Konzept betont der MDR einmal mehr das für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gebotene Prinzip der "abgestuften Chancengleichheit".

Das bedeutet, dass den verschiedenen Parteien so viel Platz im Programm eingeräumt wird, wie es ihrer Bedeutung entspricht. Dazu hat man die Bedeutung der Parteien anhand verschiedene Kriterien festgelegt. Hier ist - wie schon in der Vergangenheit auch in anderen Bundesländern - Ärger vorprogrammiert. Im konkreten Fall von Sachsen-Anhalt dürften sich vor allem das BSW und die FDP ärgern. Anders als die anderen Parteien (CDU, AfD, Linke, SPD, Grüne) wird diesen beiden Parteien nämlich eine etwas geringere Bedeutung beigemessen - unter anderem, weil sie nicht im Bundestag vertreten sind. Sie gehören damit zwar nicht zum Kreis der Kleinstparteien, sind aber auch nicht so wichtig wie die anderen.

Das spiegelt sich dann auch in einzelnen Sendungen und Formaten wider. Anfang August veröffentlicht der MDR beispielsweise Einzelinterviews mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten von CDU, AfD, SPD, Die Linke und Grünen. BSW und FDP sind hier nicht mit dabei. Ergänzt werden die Einzelinterviews durch "DeepTalks", die als Podcast veröffentlicht werden. In der Vergangenheit ist es schon passiert, dass sich einzelne Parteien erfolgreich in bestimmte Wahlsendungen eingeklagt haben - auch das ist in diesem Fall nicht ganz ausgeschlossen, wenngleich der MDR die Entscheidung zuungunsten von BSW und FDP ausführlich begründet.

An anderer Stelle tauchen die beiden Parteien dagegen sehr wohl in der Wahlberichterstattung auf. In der "Wahl-Arena" am 12. August (Start um 21 Uhr) stellen sich die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten von CDU, AfD, SPD, Die Linke, Grünen, FDP und BSW den Fragen der Diskutanten aus der zuvor ausgestrahlten Reportage "Sechs Stimmen, ein Land" sowie weiterer Bürgerinnen und Bürger im Publikum. Am 26. August werden die Kandidierenden um 20:15 Uhr mit journalistischen Fragen konfrontiert. Zunächst treffen Sven Schulze (CDU) und Ulrich Siegmund (AfD) im Duell aufeinander. Anschließend folgt eine Debatte aller sieben Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten, in der sie ihr jeweiliges Wahlprogramm sowie ihre Vorschläge und Ideen miteinander diskutieren und verteidigen. Angekündigt hat der MDR auch zwei Wahl-Ausgaben von "Fakt ist!".

MDR-Chefredakteurin Christin Bohmann sagt: "Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wird richtungsweisende Debatten über die Zukunft des Landes und darüber hinaus auslösen. Unser Anspruch ist es, die politischen Entwicklungen fundiert zu analysieren, unterschiedliche Perspektiven sichtbar zu machen und komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären – mit dem Ziel, den Menschen im Land eine verlässliche Grundlage für ihre Meinungsbildung zu bieten. Mit diesem Konzept zur Wahlberichterstattung machen wir transparent, wie wir diesen Auftrag erfüllen und welche Maßstäbe wir zugrunde legen."

Und Tim Herden, Direktor des MDR-Landesfunkhauses Sachsen-Anhalt, ergänzt: "Welche Themen bewegen die Menschen im Land besonders? Diese Frage ist ganz zentral für unsere Wahlberichterstattung. Hierzu arbeiten wir im Vorfeld eng mit ‚MDRfragt‘ zusammen. Und für eine Reportage lassen wir Menschen mit unterschiedlichen Biografien und oft völlig gegensätzlichen Ansichten aufeinandertreffen und machen dies zum Ausgangspunkt für den ‚Bürgercheck‘ in der ersten ‚Wahl-Arena'."