Im Umland von Berlin haben jetzt die Dreharbeiten zur neuen Vorschulserie "Unser Gartensommer - Neues aus Bärstadt" begonnen. Dabei handelt es sich um eine Serie, die im "Löwenzahn"-Universum spielt: Die achtteilige Live-Action-Serie erzählt aus der Perspektive zweier Kinder von Freundschaft, Naturerlebnissen und dem langsamen Zusammenwachsen einer Patchworkfamilie. Produziert wird sie von der Studio.TV.Film GmbH im Auftrag von Kika und ZDF.

Im Mittelpunkt stehen die beiden Siebenjährigen Toni und Taio. Weil Tonis Papa Philipp und Taios Mama Ayana jetzt ein Paar sind, verbringen die beiden Kinder den Sommer gemeinsam in einem verwilderten Kleingarten in Bärstadt. Die anfängliche Skepsis ist groß: Doch zwischen wilden Pflanzen, selbstgebauten Höhlen, kleinen Naturentdeckungen und bei gemeinsamen Herausforderungen lernen sie sich Schritt für Schritt besser kennen. Und in direkter Nachbarschaft wohnt eben auch der aus "Löwenzahn" bekannte Fritz Fuchs. "Unser Gartensommer" nutzt also bewusst eine bekannte Kindermarke des ZDF.

Zielgruppe der Serie sind Kinder im Alter zwischen vier und acht Jahren. Für die Regie zeichnet Patrick Schlosser verantwortlich, die Drehbücher stammen von Helge May. Vor der Kamera stehen unter anderem Jonas Lauenstein, Victoire Laly sowie die Nachwuchsdarstellenden Wesley Agyei als Taio und Éden Dragheim als seine Stiefschwester Toni. Auch bekannte Figuren aus dem "Löwenzahn"-Universum werden in Nebenrollen zu sehen sein. Ausgestrahlt wird die Serie voraussichtlich im Frühjahr des kommenden Jahres.

Weiterentwicklung der "ECHT"-Reihe

Eine etwas ältere Zielgruppe hat die Serie "ECHT school" (Arbeitstitel), die noch bis zum 19. August in Berlin und Umgebung gedreht wird. In der Weiterentwicklung der "ECHT"-Reihe, die sich an eine Zielgruppe ab 12 Jahre richtet, steht die Klasse 9A der Gemeinschaftsschule Neustadt im Mittelpunkt. Die Klasse ist laut, chaotisch und vom Teamgeist so weit entfernt wie vom stillen Lesen. Das soll sich ändern als der junge Sportlehrer und Fitness-Influencer Can Morel (Mohamed Kanj Khamis) ein neues Schulfach unterrichten soll, das er kurzerhand in "Challenge" umbenennt. Seine Mission: Die Klasse soll Herausforderungen aus ihrem Alltag mit alten Camcordern dokumentieren.

Gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern stellen sich Charlotte (Gina Pisano), Tonio (Giuseppe Bonvissuto), Jona (Padmé Hademir), Mailien (Sarah Goebel) und Maximilian (Zahel Anwary) der Challenge. Was wie eine gute Idee klingt, entwickelt sich schnell zu einer Reihe von kleinen Katastrophen, peinlichen Momenten und überraschenden Erfolgserlebnissen. Zwischen Dating, Stress und Bro-Codes wachsen langsam Freundschaften, und aus einer Ansammlung von Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfern wird eine echte Gemeinschaft – zumindest dann, wenn es darauf ankommt.

Die sechzehn Folgen der Comedy-Serie entstehen derzeit nach Drehbüchern von Ozan Mermer, Mireya Heider de Jahnsen und Lena Tusche. Regie führen Teresa Fritzi Hoerl und Alina Graff. Die Auftragsproduktion, die in Zukunft auch beim Kika zu sehen sein soll, wird produziert von Studio Zentral (Produzent: Lasse Scharpen, Produzentin: Christine Hartmann, Producerinnen und Producer: Benjamin Schacht, Valentin Greggersen, Joana da Silva Düring). Die Redaktion im ZDF haben Catharina Martin, Sarah Touihrat und Jens Ripke-Desaules.