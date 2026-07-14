Die ProSieben-Show "Beauty & The Nerd" wird auch in diesem Jahr wieder im Sommerprogramm an den Start gehen. Allerdings kehrt der Privatsender zu einem späteren Termin zurück: Ging es im vorigen Jahr bereits Ende Juni los, so starten die neuen Folgen des Formats diesmal am 27. August. Am linearen Sendeplatz ändert sich nicht: Die Ausstrahlung erfolgt einmal mehr donnerstags um 20:15 Uhr.

Mit im Schnitt rund neun Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erwies sich die Produktion von Endemol Shine Germany 2025 als ordentlicher Quoten-Erfolg für ProSieben - dass es weitergehen würde, kommt vor diesem Hintergrund also nicht überraschend.

Insgesamt acht "Nerds" treten in diesem Jahr an, um in die ihnen bis dato fremde Welt der "Beautys" einzutauchen. Wer im Team glänzt, kann ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro sowie ein Umstyling von Kilian Kerner gewinnen. Zu den Kandidaten, die diesmal mit dabei sind, gehören unter anderem Wrestling-Nerd Patrick, Survial-Nerd Sebastian und Tech-Nerd Nam, der von sich behauptet: "Die virtuelle Welt gefällt mir besser."

Bis zum Start der neuen "Beauty & The Nerd"-Staffel setzt ProSieben von dieser Woche an am Donnerstagabend mit "Born Famous - Fluch oder Segen?" aber erstmal auf ein neues Doku-Format. In der Sendung, produziert von Constantin Entertainment, stehen Kinder prominenter Eltern im Mittelpunkt, darunter Markus Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt, Verona Pooths Sohn Diego und Mehmet Scholls Tochter Josefine. (DWDL.de berichtete). Sie werden mehrere Monate lang "auf ihrem Weg begleitet, sich selbst und ihre eigenen Persönlichkeiten zu finden. Im beruflichen, im privaten und im familiären Umfeld. Mit allen Höhen und allen Tiefen", wie es der Sender formuliert.