Julian Krietsch und RTLzwei gehen künftig getrennte Wege. Wie der Sender am Dienstag mitteilte, wird Krietsch das Unternehmen nach 18 Jahren verlassen. Zuletzt fungierte er als Bereichsleiter Channel Strategy & Content Distribution und war darüber hinaus Mitglied der Geschäftsleitung. In seiner Funktion verantwortete Krietsch die plattformübergreifende Content-Planung, das Windowing sowie die Distribution im Rahmen der Multi-Channel-Strategie des Senders. Zudem verantwortete er die strategische Entwicklung und Steuerung des Digitalgeschäfts.

Zu den Gründen für den Abschied wurde zunächst nichts bekannt. In Gründwald verweist man allerdings auf diverse Erfolge: So wurde unter seiner Leitung erstmals eine integrierte Steuerung von Content-Planung und Distribution über alle Plattformen hinweg etabliert. Zudem entwickelte Krietsch zentrale Streaming-Partnerschaften, insbesondere mit RTL+, und verantwortete das plattformübergreifende Video- und Social-Media-Geschäfts.

"Julian hat RTLzwei über viele Jahre in zentraler Funktion geprägt und wichtige Impulse für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens gesetzt", sagte RTLzwei-CEO Thorsten Braun. "Insbesondere die Verzahnung von Content, Distribution und digitalen Geschäftsmodellen hat er maßgeblich vorangetrieben. Für seinen langjährigen Einsatz und die gemeinsam erreichten Erfolge danken wir ihm ausdrücklich und wünschen ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft alles Gute."

Krietsch selbst erklärte, der Sender sei "über 18 Jahre hinweg ein prägender Teil meines beruflichen und persönlichen Lebens" gewesen. "Ich bin dankbar für das Vertrauen, die vielen Chancen und die Zusammenarbeit mit großartigen Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsam haben wir viel bewegt. Ich wünsche RTLzwei und den Menschen, die das Unternehmen jeden Tag gestalten, von Herzen alles Gute und weiterhin den Mut, den besonderen RTLzwei-Spirit zu bewahren."