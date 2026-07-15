Warner Bros. Discovery bringt fünf neue Themen-Channels zu Waipu.TV und setzt dafür auf seiner bekannten Marken DMAX und TLC. Konkret ist ab sofort das neue TLC Mystery zu sehen. Im Laufe der kommenden zwei Wochen folgen darüber hinaus auch noch die Kanäle DMAX Blaulicht, DMAX Motor, DMAX Schatzsucher und TLC Crime. Alle fünf Kanäle bieten rund um die Uhr ausgewählte Formate aus dem WBD-Portfolio. Schon heute betreibt WBD unter den genannten Sendermarken eigenständige YouTube-Kanäle, die intensiv bespielt werden und die teils auch hohe Abrufzahlen verzeichnen.

Durch die Sendernamen ergeben sich die Programme, die auf den jeweiligen Kanälen zu sehen sind, von selbst. Bei DMAX Blaulicht sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer verschiedene Formate rund um Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. DMAX Motor bündelt dagegen Formate mit Oldtimern, Custom Cars, Werkstattprojekten und weiteren PS-starken Geschichten.

DMAX Schatzsucher wird als "Adventure-Channel" bezeichnet. Hier werden Schatzsucher auf Expeditionen rund um den Globus begleitet - von der Goldsuche bis zur Jagd nach historischen Artefakten und verborgenen Relikten. Bei TLC Crime sieht das Publikum rund um die Uhr Crime-Fälle aller Art: Von dokumentierten Kriminalfällen bis hin zu Cold Cases und Ermittlungen mit Fokus auf Polizeiarbeit, Forensik und Täterprofile. Bei TLC Mystery stehen mysteriöse Phänomene, paranormale Ereignisse und rätselhafte Geschichten im Mittelpunkt.

Nicht Teil des neuen Angebots bei Waipu.TV ist übrigens DMAX Macher, auch unter diesem Label betreibt WBD seit wenigen Monaten einen YouTube-Channel. Dort gibt's Formate wie "Der Camping Clan" oder auch "A2 - Abenteuer Autobahn" zu sehen. Die anderen WBD-Channels bei Waipu.TV sind für alle Kundinnen und Kunden der Plattform ohne Aufpreis verfügbar. Zusätzlich stehen die auf den genannten Sendern gezeigten Inhalte auch in der Waiputhek zur Verfügung, hier können die Formate on Demand gesehen werden.