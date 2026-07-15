Der SWR hat das Bewerbungsverfahren zum Eurovision Song Contest (ESC) 2027 gestartet. Künstlerinnen und Künstler, die Deutschland in Bulgarien vertreten wollen, können sich ab sofort über ein Formular beim Sender bewerben. Geplant ist wieder ein Vorentscheid: "Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale" soll im Februar 2027 im Ersten zu sehen sein, Details hat der SWR noch nicht bekannt gegeben. Bewerbungsschluss ist der 21. September.

Der Bewerbungsaufruf richtet sich nach SWR-Angaben an "die Musikbranche und musikalische Szenen". Gesucht wird demnach die Kombination aus musikalischem Act und Song. Bewerben können sich jetzt nicht nur Künstlerinnen und Künstler, sondern beispielsweise auch Songwriter. Wichtig ist dem SWR, dass die performenden Artists Bühnenerfahrung mitbringen, "herausragende gesangliche Qualitäten" haben und sich auch sonst in einem professionellen Business-Umfeld bewegen.

"Der SWR sucht nicht nur etablierte Acts, sondern auch hochtalentierte Newcomer:innen mit Persönlichkeit, auch aus musikalischen Nischen. Ausdrücklich gewünscht sind Künstler:innen, die sich auf der Bühne etwas trauen, ungewöhnlich und einzigartig sind – auch und gerade im internationalen Zusammenhang", heißt es vom Sender in einer Pressemitteilung.

Begleitet werden das Bewerbungsverfahren und das Deutsche Finale von einem externen Expertenteam aus der deutschen Musikbranche. Diesem gehören beim ESC 2027 Jules Kalmbacher (Musikproduzent, Songwriter), Pele Loriano (Songwriter, Producer, ESC-Strategieberater), Florian Müller (Publishing A&R mit internationalem Fokus), Celina Spanier (selbstständige Musikmanagerin) als auch Lilly Behling (Artist- und Labelmanagerin) an.

Für den SWR, der innerhalb der ARD zusammen mit dem HR federführend für den ESC zuständig ist, ist es das zweite Jahr in Verantwortung beim Musikwettbewerb. In diesem Jahr glänzte das deutsche Finale unter der neuen Federführung mit einer groß inszenierten Show. Das Ergebnis in Wien ließ aber zu wünschen übrig: Sarah Engels belegte nur Platz 23 von insgesamt 25. In den Jahren davor wurde der ESC innerhalb der ARD federführend vom NDR verantwortet.