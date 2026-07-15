Zwei Jahre nach der ersten Staffel wird AppleTV seine erste deutsche Eigenproduktion fortsetzen. Wie der Streamingdienst mitteilte, soll die weltweite Premiere der zweiten Staffel am Mittwoch, den 21. Oktober erfolgen. Bis einschließlich 9. Dezember soll es dann jede Woche eine weitere Folge zu sehen geben. Insgesamt umfasst die von UFA Fiction produzierte Serien-Fortsetzung damit acht Episoden.

Zur Besetzung zählen erneut Heike Makatsch, Axel Stein, Lea Drinda, Leo Simon und Nikeata Thompson. In der ersten Staffel spielten Stein und Makatsch das Ehepaar Klatt, das verzweifelt nach ihrer seit Monaten verschwundenen Tochter Wanda suchte. Und weil die Polizei bei der Suche nicht weiter kam, nahmen sie das einfach selbst in die Hand und überwachten so quasi die halbe Nachbarschaft. In der neuen Staffel wird Wanda (Lea Drinda) nun auf vermeintlich auf frischer Tat ertappt, als sie über einer Leiche steht. Um ihre Unschuld zu beweisen und sie nicht erneut zu verlieren, müssen die Klatts alles riskieren und die verantwortliche Person ausfindig machen. Ihre Ermittlungen führen sie tief in die kriminelle Unterwelt ihrer scheinbar verschlafenen Vorstadt.

Oliver Lansley ("Flack") fungiert bei "Where's Wanda?" erneut als Creator, Autor und Executive Producer. Weitere Executive Producerinnen sind Nataly Kudiabor ("Arthurs Gesetz") und Oliver Ossege ("Helgoland 513"). Die Serie basiert auf einer Geschichte von Zoltan Spirandelli, der zugleich als Co-Creator fungiert. Regie führen Tobi Baumann ("Faking Hitler") und Christian Ditter ("How to be Single").