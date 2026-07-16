Lässt man sich die meistgesehenen Sendungen von Vox aus dem Jahr 2025 ausgeben, dann zeigt sich etwas Erstaunliches: Über die Hälfte der Top 10 entfällt auf Sendungen, die gar nicht in der Primetime zu sehen waren, sondern bereits am Sonntagvorabend. Vor allem "Die Beet-Brüder" stechen da mit bis zu 1,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ins Auge. Bereits seit 2014 gehören sie fest zum Vox-Programm und haben sich seither eine sehr treue Fangemeinde aufgebaut. Nun sollen sie diese in die Primetime mitnehmen.

Denn ab dem 17. August läuft die mittlerweile 12. Staffel der "Beet Brüder" erstmals um 20:15 Uhr. Als Sendeplatz hat man sich dafür den Montagabend ausgesucht - allerdings nur für drei Folgen. Alle weiteren Episoden sollen voraussichtlich dann ab Herbst wieder am Sonntagvorabend zu sehen sein. Hintergedanke dürfte sein, dass man damit auch der im Herbst wieder stärker werdenden Konkurrenz um 20:15 Uhr aus dem Weg gehen könnte. Am Konzept ändert sich unterdessen nichts: Die "Beet-Brüder" Ralf, Claus und Co. haben sieben Tage Zeit, triste Gärten in Wohlfühl-Oasen zu verwandeln.

Ein kleines bisschen früher als in den letzten Jahren meldet sich "Grill den Henssler" mit seinen "Sommer-Specials" zurück sodass zumindest die ersten Folgen tatsächlich noch in den Spätsommer fallen: Ab dem 23. August geht's los, sechs Mal wird dann auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg um die Wette gekocht. Unter diesen sechs Ausgaben sind auch drei Specials: Neben einem Coach- und einem Mallorca-Special gibt's auch ein "Mario-Barth-Special", in dem selbiger offenbar der einzige Herausforderer von Steffen Henssler sein wird. In den anderen Sendungen treten unter anderem Doc Caro, Verona Pooth, Charlotte Engelhardt, Jan Köppen und Calvin Kleinen an. Moderiert wird das Format wieder von Laura Wontorra.

Im Schlepptau von "Grill den Henssler" zeigt Vox "Being Burdecki". Die Dokusoap mit Evelyn Burdecki war im vergangenen Jahr bei Sky zu sehen und findet nach der Übernahme durch RTL nun also auch den Weg ins Free-TV. Versprochen wird eine "ganz persönliche Entdeckungsreise" Burdeckis: "Zwischen Traumkulissen in Marrakesch, Mallorca, Ibiza und der Toskana, lokalen Delikatessen und spannenden Begegnungen stellt sich Evelyn den großen Fragen des Lebens: Wo will ich leben? Und was brauche ich, um wirklich anzukommen?"