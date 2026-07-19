Noch bevor das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft angepfiffen wurde, hatte die Deutsche Telekom am Sonntagabend eine Nachricht in eigener Sache zu verkünden: Das Unternehmen wird auf seiner Plattform MagentaTV auch die kommende WM übertragen. Dafür hat sich die Telekom die Medienrechte an sämtlichen 104 Partien der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 gesichert.

Damit bleibt MagentaTV also auch bei den kommenden großen Fußball-Turnieren am Start. Zuvor hatte man sich bereits die Rechte an allen 51 Spielen der nächsten Fußball-Europameisterschaft von ARD und ZDF gesichert, von denen immerhin 17 exklusiv auf der Telekom-Plattform zu sehen sein werden. Über mögliche Free-TV-Partner für die WM 2030 ist bislang noch nichts bekannt. Klar ist: Der Medienstaatsvertrag schreibt vor, dass die Spiele der deutschen Mannschaft im "frei empfangbaren und allgemein zugänglichen Fernsehprogramm" ausgestrahlt werden müssen. Das gilt auch für das Eröffnungsspiel, die beiden Halbfinalpartien und das Endspiel.

© Nadine Rupp/Deutsche Telekom AG Arnim Butzen

Dass die Telekom ein Interesse am Erwerb der Rechte hat, kommt indes nicht überraschend, immerhin stießen die MagentaTV-Übertragungen der diesjährigen Weltmeisterschaft auf großes Interesse - nicht zuletzt dank der öffentlichkeitswirksamen Auftritte von Jürgen Klopp, der als Experte in das Turnier ging und es als Bundestrainer in spe verlassen wird.

© Deutsche Telekom Rodrigo Diehl

Offiziell anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens wartet die Fußball-Weltmeisterschaft in vier Jahren mit einer Premiere auf: Erstmals findet das Turnier nämlich über drei Kontinente hinweg statt - mit Uruguay, Paraguay, Argentinien, Spanien, Portugal und Marokko als Gastgebern, wobei die drei letztgenannten die meisten Spiele ausrichten werden. Das ist aus Telekom-Sicht durchaus attraktiv, bedeutet es doch, dass 2030 deutlich mehr Partien zu attraktiven Sendezeiten stattfinden werden.