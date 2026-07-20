Wer heute mehrere Streaming-Dienste abonniert, der muss schon genau rechnen, um das günstigste Angebot zu finden - denn fast alle Anbieter versuchen, durch immer mehr Bundle-Angebote mit anderen Anbietern weiteres Wachstum zu generieren. Groß im Bundling-Geschäft ist auch RTL+, das die Hälfte seiner Abos durch den Deal mit Magenta TV gewinnt und auf der eigenen Seite eine Kombi zusammen mit HBO Max anpreist. Nun gibt's noch eine neue Variante, die RTL+ Premium mit Bild+ kombiniert.

Angeboten wird die Kombination der beiden Abos über bild.de zum monatlichen Gesamtpreis von 9,99 Euro - er liegt damit also genauso hoch wie der alleinige Preis von RTL+ Premium beim Abschluss bei RTL selbst. "Bild Plus" allein wird regulär mit 7,99 Euro im Monat berechnet, ist de facto aber meist für einen deutlich geringeren Betrag zu haben.

"Bild Plus" ist vor allem für seine Boulevard-Berichterstattung bekannt, hat in den letzten Jahren aber ebenfalls sein Angebot an Bewegtbildinhalten ausgebaut. Dazu gehören Live-Events wie das "Fame Fighting", die Wrestling-Übertragungen der WWE oder auch Konzert-Highlights. Noch interessanter als ein paar Zusatz-Abos durch das Bundling-Angebot ist für RTL aber womöglich, dass die Partnerschaft "neue Möglichkeiten für eine noch engere Zusammenarbeit bei ausgewählten Inhalten aus Information, Unterhaltung und Live-Erlebnissen" eröffne, wie es in einer Mitteilung heißt. Gut möglich also, dass man bei "Bild" künftig noch mehr Geschichten rund um RTL+-Inhalte findet als ohnehin schon.

Stefanie Steiniger, General Manager Paid Content bei "Bild" sagt: "Seit 13 Jahren steht 'Bild Plus' für exklusive Geschichten und besondere Erlebnisse. Mit RTL+ verbindet uns bei 'Bild' der Anspruch, Millionen Menschen jeden Tag mit relevanten Inhalten mit Mehrwert zu begeistern. Das neue Bundle bringt das Beste aus beiden Welten zusammen: verlässliche Informationen, große Emotionen und erstklassige Unterhaltung - zu einem außergewöhnlich attraktiven Preis. Ein echtes Doppel-Plus."

Henning Nieslony, Executive Vice President Streaming RTL Deutschland: "RTL+ steht für großes Entertainment aus Live-Sport, Serien, Filmen, Shows, Reality, News und Kids-Programm. Gemeinsam mit 'Bild Plus' erweitern wir unser Angebot um zusätzliche exklusive Inhalte und bieten unseren Kundinnen und Kunden damit ein noch vielseitigeres Gesamtpaket mit echtem Mehrwert. Gleichzeitig bringen wir zwei starke Marken noch enger zusammen und heben unsere Zusammenarbeit auf eine neue Ebene."