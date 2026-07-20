Michael Bröcker, der seit Anfang 2024 als Chefredakteur die Inhalte von Table Media verantwortet und zuvor schon Chefredakteur von "The Pioneer" und der "Rheinischen Post" war, heuert nun bei Axel Springer an und wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt Chefredakteur von "Politico Deutschland" sowie zugleich auch übergreifender Politik-Chef von Springers "Premium-Gruppe". Zu dieser gehören neben "Politico Deutschland" auch "Welt" und "Business Insider Deutschland".

Bislang wurde "Politico" von Gordon Repinski geführt, der das deutsche Angebot aufgebaut hat und als Founding Editor fungierte. Repinski bleibt Springer weiterhin treu und wechselt in den neu geschaffenen Posten des "International Political Anchor" der "Premium-Gruppe". Als solcher soll er führende Köpfe aus Politik und Wirtschaft interviewen und mit einer eigenen Talkshow auf Welt TV, in Video-Podcasts sowie weiteren crossmedialen Formaten bei allen Marken der Gruppe sichtbar sein.

Weiterer Neuzugang: Annett Meiritz wechselt vom "Handelsblatt" zu Springer und wird dort Stellvertretende Chefredakteurin von "Politico Deutschland". Zuletzt war sie acht Jahre als Korrespondentin in den USA, ihr inhaltlicher Schwerpunkt liegt dementsprechend auch auf Außenpolitik. Auch sie soll markenübergreifend bei der "Premium-Gruppe" publizieren.

Helge Fuhst, Vorsitzender der Chefredaktionen der Premium-Gruppe, sagt: "Dass mit Michael Bröcker und Annett Meiritz zwei der profiliertesten Köpfe der Branche zu uns wechseln, beweist die publizistische Anziehungskraft der 'Premium-Gruppe'. Mein großer Dank geht an Gordon Repinski, der 'Politico Deutschland' als unverzichtbare Stimme in der Hauptstadt etabliert hat. In seiner neuen Rolle wird er das journalistische Profil der 'Premium-Gruppe' weiter schärfen."