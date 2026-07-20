Das Erste verändert in diesem Jahr seinen Ausstrahlungsrhythmus bei seiner erfolgreichen Krimireihe "Nord bei Nordwest". Waren die neuen Folgen zuletzt fast immer im Januar zu sehen, gibt es diesmal zwei neue Folgen bereits im Spätsommer zu sehen. Wie nun bekannt wurde, meldet sich "Nord bei Nordwest" am Donnerstag, den 27. August um 20:15 Uhr zunächst mit "Das dritte Grab" - der insgesamt 30. Folge der Reihe - zurück, ehe es eine Woche später mit "Bei Einbruch Mord" weitergeht.

Möglich ist die sommerliche Programmierung auch deshalb, weil zu Jahresbeginn nur zwei statt der sonst üblichen drei neuen Folgen von "Nord bei Nordwest" liefen. Eine der beiden nun angekündigten neuen Folgen entstand schon vor weit über einem Jahr, wartete damit also länger als gewöhnlich auf die Ausstrahlung.

"Nord bei Nordwest" mit Hinnerk Schönemann, Hannah Wagner und Jule Christiansen in den Hauptrollen zählt zu den beliebtesten Krimireihen auf dem Donnerstags-Krimi-Sendeplatz im Ersten. Jeweils weit mehr als sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten in diesem Jahr eingeschaltet, um die neuen Folgen der Krimireihe zu sehen. Ihre höchste Reichweite verbuchte die Reihe allerdings während der Corona-Pandemie: 2021 hatten bis zu 10,07 Millionen Menschen eingeschaltet - ein Erfolg, der sonst allenfalls mit Filmen der "Tatort"-Reihe möglich ist.

An Nachschub wird unterdessen bereits gearbeitet: Bereits Anfang Juni hatte die ARD mitgeteilt, dass mit "Zimtschwestern" auf Fehmarn sowie in Hamburg und Umgebung eine neue Folge von "Nord bei Nordwest" entsteht. Das Buch stammt von Niels Holle, Regie führt Hauptdarsteller Hinnerk Schönemann. Noch müssen sich Fans jedoch in Geduld üben: Die Ausstrahlung der Produktion von Triple Pictures ist erst für Herbst 2027 geplant.