In Deutschland ist die Serie "Der Tatortreiniger", die von Ingrid Lausund für den NDR entwickelt und von Letterbox produziert wurde, seit Ende 2018 zwar leider Geschichte, dafür geriet sie seither noch zum Exporterfolg: Seit 2021 ist bei der BBC Greg Davies als "The Cleaner" an den Tatorten unterwegs und war bislang in drei erfolgreichen Staffeln zu sehen. Die bislang letzte lief im Herbst 2024. Doch nun gibt's ein Wiedersehen, wenn auch nur einmalig: Davies, der auch die Bücher für "The Cleaner schreibt", steht für eine Bonusfolge vor der Kamera, die zu Weihnachten bei der BBC zu sehen sein soll.

Zu den weiteren Darstellerinnen und Darstellern des erstmals einstündigen Specials mit dem Arbeitstitel "The Cleaner in Italy" gehört auch die deutsche Schauspielerin Veronica Ferres. Daneben werden Robert Webb, Peter Serafinowicz, Kevin Eldon, Tori Allen-Martin, Zita Sattar, Milanka Brooks und Dylan Blore als Mitglieder des Casts genannt. Die Dreharbeiten für das Special haben diese Woche in Südtirol begonnen.

In dem Special begleitet Tatortreiniger Wicky widerwilllig seine Freundin Ruth und ihre Freunde Andrew und Andrea auf einen Wanderurlaub in den italienischen Dolomiten. Als es zu einem Unfall kommt, ist er gezwungen, den Rest der Reise in einem abgelegenen Berghotel zu verbringen, während Ruth loszieht, um die freie Natur zu genießen. Umgeben von einem exzentrischen Hotelmanager, einer Reihe skurriler Gäste und einem Personal, das ihm zunehmend misstrauisch erscheint, schlägt Wickys Langeweile bald in Paranoia um.

"Ich glaube, Wicky ist an einem Punkt in seinem Leben angekommen, an dem er eigentlich nur noch drei Dinge mag: seinen Job, den Weg in den Pub und ein gutes Bier. Ihn ausgerechnet zu einem Wanderurlaub nach Italien zu zwingen, ist die perfekte Gelegenheit, seine Belastungsgrenze auszutesten. Ich kann es kaum erwarten, allen zu zeigen, wie furchtbar falsch ein Urlaub laufen kann“, kommentiert Autor und Hauptdarsteller Greg Davies.