Ihre Premiere feierte die neue Prime-Video-Serie beim Seriencamp kürzlich noch unter ihrem Arbeitstitel "Game of Keys", also der englischen Übersetzung des Titels der mexikanischen Vorlage "El juego de las Llaves". Nun hat man sich bei Amazon letztlich aber noch für eine Umbenennung entschieden: Veröffentlicht wird die Produktion von UFA Fiction unter dem Titel "Friends Sex and Games". Das soll dem Publikum offenbar auf den ersten Blick klar machen, dass sich dahinter laut Amazon-Beschreibung eine "explosive Mischung aus Sinnlichkeit, Emotion und Humor" samt "heißem Sex" verbirgt.

Auch der konkrete Starttermin steht jetzt fest: Die Serie wird am 16. Oktober veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Beziehungs-Dramedy stehen Anna und Paul, die schon ewig zusammen sind – ebenso wie ihre engsten Freunde Julie, Valentin, Bella und Leo. Ihr Leben läuft in geregelten Bahnen, bis Samu mit seiner Freundin Siena in die Heimat zurückkehrt und seiner alten Clique ein gewagtes Spiel vorschlägt: das "Schlüsselspiel".

Die Regeln sind einfach – die Männer werfen ihre Schlüssel in eine Schale, die Frauen ziehen einen heraus. Wer zieht, verbringt die Nacht mit dem Besitzer des Schlüssels. Keine Gefühle, keine Verpflichtungen. Was als prickelndes Abenteuer beginnt, entwickelt sich schnell zu einem emotionalen Pulverfass. Alte Sehnsüchte brechen auf, neue Wahrheiten kommen ans Licht: Nichts bleibt, wie es war.

In den Hauptrollen der achtteiligen Serie sind Paula Kalenberg als Anna, Fridolin Sandmeyerals Paul, Salka Weber als Julie, Martin Bruchmann als Valentin, Mona Pirzad als Bella, Pascal Houdus als Leo, Lilja van der Zwaag als Siena und Eric Cordes als Samu zu sehen. Produziert wird Friends Sex and Games von UFA Fiction für Prime Video. Die Executive Producerinnen sind Ulrike Leibfried und Sinah Swyter. Die Drehbücher stammen von den beiden Headautorinnen Vivien Hoppe und Antonia Rothe-Liermann sowie von Ben Brooks und Marlene Melchior. Regie führen Barbara Kronenberg und Sinje Köhler. Die Kamera verantworten Jan-Marcello Kahl und Jieun Yi.