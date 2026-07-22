Ungewöhnlich lange dauert die diesjährige Sommerpause von "In aller Freundschaft". Legte der ARD-Dauerbrenner im vorigen Jahr nur eine rund sechswöchige Pause ein, so verschwindet die Serie diesmal für fast drei Monate vom Schirm. Nachdem zuletzt am 16. Juni eine neue Folge zu sehen war, müssen sich Fans der Krankenhausserie bis zum 1. September gedulden, ehe es mit Folge 1145 im Ersten weitergehen wird. Immerhin: In der ARD-Mediathek steht die Episode bereits eine Woche vor der linearen Ausstrahlung zum Abruf bereit.

Bis dahin behilft sich die ARD vorerst mit Wiederholungen am Dienstagabend. In dieser Woche verzeichnete der Sender mit einer alten Folge von "In aller Freundschaft" im Schnitt 2,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem soliden Marktanteil von 11,6 Prozent entsprachen. Mit den Erstausstrahlungen verzeichnete die ARD in diesem Jahr allerdings - nach vorläufiger Gewichtung - durchschnittlich rund 3,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie über 15 Prozent Marktanteil. Dazu kommen erfahrungsgemäß noch viele Abrufe in der Mediathek.

"Goldene Henne" wieder im Ersten

Unterdessen hat die ARD angekündigt, die Verleihung der Goldenen Henne auch in diesem Jahr wieder im Hauptprogramm übertragen zu wollen. "Deutschlands größter Publikumspreis", so die Eigenbeschreibung, wird am Freitag, den 4. September, um 20:15 Uhr zu sehen sein. Im Vorjahr war die Gala erstmals ins bundesweite Hauptprogramm gewechselt, nachdem sie zuvor stets im MDR Fernsehen ausgestrahlt worden war. Damals hatte man die zeitliche Nähe zum 35. Jahrestag der Wiedervereinigung als Grund genannt.

Diesmal dürften vor allem die guten Quoten der Premiere für eine Neuauflage gesprochen haben: Durchschnittlich 3,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten 2025 eingeschaltet und für einen Marktanteil von 15,4 Prozent gesorgt. Die Moderation übernahmen damals Florian Silbereisen und Kai Pflaume gemeinsam. Wer diesmal durch den Abend führen wird, ist noch nicht bekannt.