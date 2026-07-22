Tim Schnabel wechselt von Sport1 zu Sporteurope.TV und übernimmt dort die Position des Chief Operating Officer. Gemeinsam mit Gründer und CEO Björn Beinhauer soll er die Weiterentwicklung von Produkt, Marke und internationaler Positionierung des Unternehmens vorantreiben, wie Sporteurope.TV am Mittwoch mitteilte. Erst vor knapp einem Jahr war Sporteurope.TV aus Sportdeutschland.TV hervorgegangen (DWDL.de berichtete).

Der neue Name ist Ausdruck einer Expansion, die man sich vorgenommen hat - und auch der Neuzugang soll dabei helfen. Die Rede ist von einer Weichenstellung für "die nächste internationale Wachstumsphase". So verfolge Sporteurope.TV mit der Erweiterung des Leadership-Teams "konsequent das Ziel, sich als moderne und international relevante Sportmedienmarke weiterzuentwickeln", heißt es. Erklärtes Ziel ist es, die Plattform zu "einer der treibenden Kräfte der europäischen Sportmedienindustrie zu entwickeln".

Tim Schnabel verantwortete bei Sport1 bisher in verschiedenen Führungsfunktionen das gesamte digitale Produkt- und Plattformportfolio des Unternehmens und war Teil des Management Boards. Zu seinen Schwerpunkten gehörten insbesondere die digitale Transformation, Plattform- und Content-Strategien, Markenentwicklung sowie der Ausbau digitaler Angebote und Reichweitenmodelle. "Der Sportmedienmarkt verändert sich fundamental. Reichweite allein reicht nicht mehr aus. Erfolgreiche Plattformen müssen emotionaler, effizienter und persönlicher werden – sowohl im Produkt als auch in der Kommunikation", so Schnabel. "Gemeinsam mit Björn wollen wir Sporteurope.TV technologisch, strategisch und markenseitig auf das nächste Level heben, die Marke neu aufladen und die internationale Expansion konsequent vorantreiben."

Und CEO Björn Beinhauer betont: "Tim vereint strategische Medienkompetenz mit unternehmerischem Denken und einem tiefen Verständnis für digitale Produkte, Plattformen und Transformation. Gemeinsam werden wir Sporteurope.TV in den kommenden Jahren deutlich weiterentwickeln und international positionieren."