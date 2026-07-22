Alle Jahre wieder inszeniert Netflix den Start der neuen Staffel von „Kaulitz & Kaulitz“ mit ganz großem Bahnhof, da bildete auch die Premiere der dritten Season keine Ausnahme: Bei diesmal frischem, aber immerhin trockenen Sommerwetter, feierte allerlei Prominenz mit: Von Palina Rojinski, Salwa Houmsi und Jochen Schropp über die Drag Queens Candy Crash und Bambi Mercury bis zu Helge Mark und Nico Stank, aber auch Paul Ronzheimer und Olli Schulz - und noch einige mehr. Etwa "Tokio Hotel"-Bandmitglieder Georg Listing und Gustav Schäfer samt Anhang. Abgesehen von den Promis war das Premieren-Publikum auffallend oft im sommerlich-fröhlichen Schwarz gekleidet, der einheitlichen Ausgehuniform aller Hauptstadt-Individualisten.

Nach dem Red Carpet mit viel Lametta und Glam Cam - und vom Screening von Folge 1 samt folgender Aftershow-Party - gab es überraschende News an diesem Abend. Durchaus erwartbar war, dass Netflix die Verlängerung der Reality-Doku mit den Kaulitz-Brüdern um eine vierte Staffel ankündigt. Und das bestätigte Bill Kaulitz im Delphi Filmpalast bei der von Jenny Augusta moderierten Premiere dann auch: „Wir drehen vielleicht auch schon weiter.“ Aber nicht nur das: „…und noch weiter. Und noch mehr als noch weiter.“ Unter aufbrausendem Applaus des Publikums springt ihm sein Bruder zur Seite: „Unsere Nr. 1 ist natürlich Netflix“, antwortet er auf eine entsprechende Frage von Wiebke Schodder.

Was das heißt, konkretisiert Schodder, Director Non-Fiction bei Netflix im deutschsprachigen Raum: „Wir haben ja jetzt in den letzten Jahren ein bisschen Zeit miteinander verbracht und haben festgestellt: Kaulitz und Netflix, das passt richtig gut zusammen. Und wie das so ist in einer Partnerschaft, wenn etwas richtig gut zusammenpasst, dann nach drei Jahren...“ „…soll es länger gehen“, vervollständigt Tom Kaulitz.

„Dann sollte es länger gehen“, greift Schodder auf. „Und das machen wir jetzt auch: Also verkünden wir feierlich eine mehrjährige Partnerschaft von Kaulitz und Netflix. ‚Kaulitz & Kaulitz‘ Staffel 4 wird kommen. Wir entwickeln auch schon viele andere tolle spannende neue Formate und haben große Pläne.“ Konkreter wurde es am Mittwochabend erstmal nicht. Bill Kaulitz springt gleich begeistert drauf an: „Ein Dating Format fänd ich auch irgendwie gut.“ Eine Bemerkung, die nach DWDL.de-Informationen, nicht ganz zufällig fiel.

Am 5. Dezember moderieren Bill & Tom Kaulitz im ZDF bekanntermaßen einmalig den Showklassiker „Wetten, dass..?“. Doch während das ein One-Night-Stand wird, ist es mit Netflix etwas Ernstes. Eine mehrjährige Partnerschaft. Oder wie Bill es ausdrückt: „Wir haben uns überlegt: Warum nicht eine richtige Hochzeit.“ Von so viel Gediegenheit kann bei der nachfolgenden Premiere der dritten Staffel nicht die Rede sein: Es geht um das Konzert zu 20 Jahre „Durch den Monsun“ in Berlin - und drüben in Los Angeles um Penis-Detox für Bill.

Ein schneller, gefälliger Einstieg in die gewohnt unterhaltsame Mischung der von Constantin Entertainment produzierten Reality-Doku, die sich im dritten Durchgang nun nicht mehr erklären muss. Die Regie der Staffel lag in den Händen von Annika Blendl und Michael Schmitt, Director of Photography waren Johannes Obermaier und Mateusz Smolka. Executive Producer sind Caroline Rußwurm und Per Lars Eppmann, Produzent Otto Steiner.