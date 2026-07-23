Bei den jüngsten Programmscreenings hat ProSieben nach der "Promi Darts-WM" und der "Pomi Padel-WM" schon den nächsten sportlichen Wettbewerb mit Promis in Aussicht gestellt: Die "Promi Tischtennis-WM". Der Anstoß für das neue Event kam dabei gar nicht vom Sender: Initiator ist die Tischtennis Marketing GmbH, die die Werberechte des Deutschen Tischtennis-Bundes vermarktet und sich auch um Planung, Organisation und Durchführung anderer DTTB-Top-Events kümmert. Anfang des Jahres hat dort mit Lars Merle ein neuer Kopf die Führung übernommen.

Merle erklärt: "Die Idee hinter der 'Promi Tischtennis WM' war von Anfang an, den Tischtennissport auf eine neue Bühne zu bringen. Gemeinsam mit dem DTTB und ProSieben schaffen wir ein Format, das sportliche Exzellenz, Unterhaltung und Reichweite verbindet. Unsere Aufgabe sehen wir darin, Menschen, Ideen und Partner zusammenzubringen, um daraus eine langfristig erfolgreiche Eventmarke zu entwickeln."

Die TMG fungiert bei der "Promi Tischtennis-WM" als "strategischer Entwicklungspartner", produziert wird das Ganze von Redseven Entertainment. Geplant ist, dass in der Liveshow Weltklasse-Tischtennisprofis als Team-Kapitäne gemeinsam mit Amateur-Tischtennis-Promis antreten und gemeinsam um den "Weltmeister"-Titel kämpfen. Dabei soll es verschiedene Wettbewerbe geben, von Doppelmatches bis hin zu Trickshot-Challenges. Drumherum sind auch Trainingsvideos, Behind-the-Scenes-Einblicken, digitalen Highlight-Clips und regelmäßigen Status-Updates auf allen ProSieben-Plattformen und -Accounts in den digitalen und sozialen Medien geplant.

Ziel ist es, der Sportart damit generell mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Wolfgang Dörner, Vorstandsvorsitzender des DTTB, sagt: "Tischtennis gehört zu den spannendsten und dynamischsten Sportarten der Welt. Mit der 'Promi Tischtennis WM' schaffen wir eine Bühne, auf der sportliche Spitzenleistungen und Unterhaltung zusammenfinden und ein Millionenpublikum begeistern können."

Hannes Hiller, EVP ProSieben, kommentiert: "ProSieben ist Home of Weltmeister - sowohl im Sport als auch im Entertainment. 'Die Promi Tischtennis WM' verbindet diese beiden Welten, wie schon 'Die Promi Padel WM' oder 'Die Promi-Darts-WM'. Mit dem DTTB haben wir den perfekten Partner an der Seite, um den Zuschauern ein einzigartiges Live-Event mit Weltklasse-Athlet:innen und bester Unterhaltung zu servieren."