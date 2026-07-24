ZDFneo startet mit einer neuen Comedyserie in den Herbst. Wie der öffentlich-rechtliche Sender jetzt ankündigte, soll die achtteilige erste Staffel von "Spyon" ab dem 29. September jeweils dienstags um 21:45 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt werden. Im ZDF-Streamingportal steht die Serie sogar schon einige Wochen früher zum Abruf bereit: Hier geht's schon ab dem 4. September los. Das Ensemble besteht aus Götz Otto, Sophie von Kessel, Alexander Beyer, Klaus Steinbacher, Lea Zoë Voss, Sogol Faghani, Lukas Zumbrock und Nhung Hong.

Im Mittelpunkt stehen fünf "speziell begabte Azubis", die sich zwischen streng geheimen Operationen und deutschem Behördenmief durch die Ausbildung zum Spion kämpfen. Die Klasse von Agentenlegende Voss (Götz Otto) muss "bei knüppelharten Lektionen zu Körpersprache, Krav Maga und Kohlrouladen an ihre Grenzen gehen", wie es heißt.

Als Voss seiner Chefin Haberland (Sophie von Kessel) und seinem Kollegen Kocabay (Alexander Beyer) seine Auserwählten für die praxisnahe Ausbildung zum Spion vorstellt, können sie es nicht fassen: Die Gurkentruppe besteht aus der chronisch gut gelaunten Lehrerin Sami (Sogol Faghani), dem muskelbepackten Provinzpolististen Andi (Klaus Steinbacher), Vicky (Lea Zoë Voss), eine ehrgeizige Diplomatentochter mit chronischer Prüfungsangst, dem inselbegabten Mathematiker Asel (Lukas Zumbrock) und Yuki (Nhung Hong), Mikrosystemingenieurin, die von den meisten Menschen stets übersehen wird.

Regie führen Christof Pilsl und Nadine Keil. Pilsl schrieb gemeinsam mit Hannah Schopf zugleich die Drehbücher zu der Serie, die von Smac Media produziert wird. Produzenten sind Felix Parson und Christoph "Ito" Herrmann