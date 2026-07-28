Wichtiger Rechte-Deal für DAZN: Der Sport-Streamer hat sich mit der italienischen Serie A auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Die Liga ist damit auch in den kommenden Spielzeiten im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz, bei DAZN zu sehen. Die nun getroffene Vereinbarung gilt bis einschließlich der Saison 2028/29. Damit ist klar, dass auch die Coppa Italia und die Supercoppa künftig weiterhin beim Sport-Streamer zu sehen sein werden.

Wer vom italienischen Fußball nicht genug bekommen kann, ist künftig also gut bei DAZN aufgehoben. Neben den genannten Wettbewerben zeigt der Streamer nämlich auch die Spiele der Squadra Azzura in der UEFA Nations League und den European Qualifiers zur Fußball-Europameisterschaft 2028.

"Ich freue mich sehr, dass wir die erfolgreiche Partnerschaft mit der Serie A vorzeitig verlängert haben und Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz langfristig die ganze Welt des italienischen Spitzenfußballs auf DAZN bieten können - von der Serie A bis zur Coppa Italia und der Supercoppa. Mit flexiblen Sprachoptionen, inklusive italienischem Kommentar, schaffen wir ein einzigartig authentisches Erlebnis, das es nur auf DAZN gibt", sagt Alice Mascia, CEO DACH bei DAZN.

Neben der deutschen und englischen Kommentierung bietet DAZN seinen Zuschauerinnen und Zuschauern auch künftig also den originalen Studio-Broadcast von DAZN Italia an. Wie viele Fans das bislang nutzen, ist unklar. Die Serie A ist auf DAZN in allen Paketen enthalten und mit dem Mobile Pass ab 9,99 Euro im Monat verfügbar.

Für DAZN war die Verlängerung der Übertragungsrechte der Serie A ein wichtiges Ziel, kommt es bei den Fußballrechten demnächst doch zu größeren Veränderungen. Ab der Saison 2027/28 steht DAZN ohne Champions League da, die Rechte an der Königsklasse hatte sich vor einigen Monaten überraschend Paramount+ gesichert - hier ist aber noch unklar, wie der Streamer die Übertragungen plant. DAZN sicherte sich im Gegenzug aber immerhin die Europa League sowie die Conference League (DWDL.de berichtete). Mit der Serie A haben die Fußballfans nun etwas mehr Klarheit darüber, welche Spitzenmannschaften sie künftig bei DAZN sehen können.