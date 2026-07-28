Über 20 Millionen Bücher hat Sebastian Fitzek in den vergangenen 20 Jahren verkauft und gilt damit als erfolgreichster deutscher Autor der Gegenwart. Anlässlich seines 20-jährigen Autoren-Jubiläums tritt er im August mit einer Live-Show in der Berliner Waldbühne, in der er auf seinen Weg voller überraschender Wendungen, großer Erfolge und unvergesslicher Geschichten zurückblicken. Neben den 20.000 Fitzek-Fans vor Ort können auch alle jene mit einem Abo von RTL+ dabei sein: Der Streamingdienst überträgt die Show am 8. August ab 20:05 Uhr live.

Dem Publikum wird dabei keine klassische Lesung versprochen, sondern eine eigens für dieses Jubiläum entwickelte Show. " Sebastian Fitzek erzählt persönliche Anekdoten, begrüßt prominente Gäste wie Rea Garvey, präsentiert musikalische Highlights und überrascht mit einer exklusiven Geschichte, die es nur an diesem Abend gibt", heißt es in der Beschreibung. Und weiter: "Spannung, Emotionen und große Unterhaltung verschmelzen zu einem einzigartigen Live Erlebnis."

Emotionen verspricht auch wieder die neue Staffel von "Are You The One? Realitystars in Love", die RTL+ ab dem 12. August an den Start bringt. Sie besteht aus 21 Folgen und einer nachfolgenden Reunion, die immer mittwochs im Doppelpack veröffentlicht werden. Moderiert wird das Format wie gehabt von Sophia Thomalla. 10 Single-Männer und 10-Single-Frauen mit Reality-Erfahrung sollen darin wieder ihre Perfect Matches finden und spielen gemeinsam um 200.000 Euro.