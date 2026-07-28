Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) © LFK
Die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) hat wegen wiederholter Verstöße gegen die gesetzlichen Vorgaben zur Kennzeichnung von Werbung eine Geldbuße gegen eine in Stuttgart ansässige Influencerin eine Geldbuße in Höhe von 36.000 Euro verhängt - deutlich mehr als bei früheren bekannt gewordenen Fällen. Zusammen mit der Verfahrensgebühr und den Auslagen beläuft sich der Gesamtbetrag sogar auf 37,803,50 Euro, wie die LFK mitteilt. Die Influencerin zählt auf Instagram etwa 750.000 Followerinnen und Follower und veröffentlicht dort Beauty-, Make-up- und Lifestyle-Inhalte.

Gegenstand des Verfahrens waren demnach mehrere entgeltliche Kooperationen, die schon eine Weile zurückliegen und zwischen Mai und Juli 2025 in Instagram-Storys präsentiert wurden. Für die Bewerbung der Produkte habe sie sowohl Geld als auch Sachleistungen in "erheblichem wirtschaftlichem Wert" erhalten, so die LFK. Ein Teil der werblichen Inhalte sei ohne jede Kennzeichnung veröffentlicht worden, bei anderen Fällen sei sei wegen der visuellen Gestaltung "kaum wahrnehmbar" gewesen. "Für Nutzerinnen und Nutzer war der kommerzielle Charakter der Beiträge daher nicht auf den ersten Blick und zweifelsfrei erkennbar", so die LFK.

Dass sie auf dem Radar der LFK war, hätte der Influencerin dabei durchaus bekannt sein müssen, war sie doch schon 2020 und 2022 mehrfach auf die entsprechenden Vorgaben zur Werbekennzeichnung hingewiesen worden. Dass es sich also um wiederholte Verstöße gehandelt habe, floss in die Festsetzung der hohen Summe nun ebenso mit ein wie die hohe Reichweite des Accounts und die Einnahmen, die mit den Kooperationen erzielt wurden.

In einem Tiktok-Video hatte sich die Betroffene bereits vor einiger Zeit zu der verhängten Geldbuße geäußert und rechtliche Schritte angekündigt, laut LFK ist der Bescheid nun aber bestandskräftig.

Empfohlener externer Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

LFK-Präsident Wolfang Kreißig sagt: "Werbung darf nicht erst auf den zweiten Blick als solche erkennbar werden. Gerade reichweitenstarke Influencerinnen und Influencer tragen eine besondere Verantwortung für Transparenz. Nutzerinnen und Nutzer müssen unmittelbar erkennen können, ob sie einen redaktionellen oder persönlichen Inhalt sehen, oder ob es sich um bezahlte kommerzielle Kommunikation handelt. Bei der Bemessung einer Geldbuße wird auch der wirtschaftliche Vorteil berücksichtigt, der durch die nicht oder unzureichend gekennzeichneten Werbeinhalte erzielt wurde. Die Geldbuße soll diesen Vorteil übersteigen und damit sicherstellen, dass sich Verstöße gegen die Werbekennzeichnungspflicht wirtschaftlich nicht lohnen."