Wer ab dem 13. August bei YouTube in "House of Power - Wer spielt ein falsches Spiel" reinschaut, bekommt auf den ersten Blick das klassische Reality-Drama geboten. Zwölf Promis und Creator ziehen für drei Wochen gemeinsam in ein Haus und müssen dort verschiedene Challenges bestehen. Doch es handelt sich nicht um die nächste Reality von RTL+, stattdessen steht E.ON als Auftraggeber hinter dem Format - und dementsprechend dreht sich in den insgesamt acht Folgen, die im Wochentakt veröffentlicht werden, auch alles um die Modernisierung im Energie-Bereich.

E.ON hat dafür augenscheinlich nicht wenig Geld in die Hand genommen, denn schon die Besetzung ist für ein Reality-Format ziemlich namhaft. Zu den teilnehmenden Promis gehören unter anderem der Schauspieler Axel Stein, die Schauspieleiern Susan Sideropoulos, der YouTuber Lewin Ray oder auch der Streamer und Podcaster Reeze, dazu kommen noch drei Wildcard-Gewinner. Die Promis und Creator müssen Aufgaben rund um Energiewende-Themen lösen und so "Energiepunkte" für einen guten Zweck erspielen. Weiteres Reality-Element: Unters Teilnehmenden-Feld sind "Imposter" gemischt, die versuchen, den Erfolg der Gruppe unbemerkt zu sabotieren.

Im Rahmen des Formats wird aber eben auch gezeigt, wie ein Expertenteam von E.ON das Gebäude modernisiert, etwa mit dem Einbau einer Photovoltaik-Anlage, von Stromspeicher, Wärmepumpe, Wallbox und intelligentem Energiemanagement. Ein Experte von E.ON wird dabei das Zusammenspiel der Technologien erklären. "Die Teilnehmenden erleben hautnah, wie ein Haus fit für die Energiezukunft gemacht wird", heißt es von den Machern.

"House of Power - Wer spielt ein falsches Spiel" wurde von der Social-Lead-Agentur Mawave gemeinsam mit Google entwickelt. Jason Modemann, CEO von Mawave, sagt: "Unser Ziel war es, ein Format zu entwickeln, das komplexe Energiethemen nicht stumpf erklärt, sondern wirklich erlebbar macht. Creator-Formate auf YouTube eignen sich dafür ideal: Sie verbinden Nahbarkeit, Glaubwürdigkeit und Storytelling und erreichen Menschen dort, wo sie sich heute unterhalten lassen und gleichzeitig informieren."

Produziert wird es von Leonine C_, dem gerade frisch gegründeten Label für Creator und Branded Entertainment, das aus der Digital-Unit der i&u Studios hervorgegangen ist. Henrik Wittmann, Director Leonine C_: " Starke Hero-Formate schaffen für Marken heute weit mehr als Reichweite: Sie erzeugen Aufmerksamkeit, Gesprächsanlässe und im besten Fall kulturelle Relevanz. 'House of Power' ist genau in diesem Sinne konzipiert. Gemeinsam mit E.ON und Mawave durften wir das Format als Produzent umsetzen und ein relevantes Zukunftsthema in eine unterhaltsame Creator-Entertainment-Logik übersetzen. Unser Anspruch war es, die Mechaniken hochklassiger Creator-Entertainment-Formate so einzusetzen, dass Information und Unterhaltung ganz selbstverständlich zusammenfinden."

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Volker Mayr, der bei E.ON für Marketing und Vertrieb verantwortlich zeichnet, kommentiert: "'House of Power' zeigt die Energiewende dort, wo sie für viele Menschen besonders relevant wird: Im eigenen Zuhause. Das Format macht sichtbar, wie moderne Energielösungen zusammenspielen und übersetzt komplexe Themen in unterhaltsamen Infotainment-Content. Damit erreichen wir Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer ebenso wie jüngere Zielgruppen, die sich für Technologien und eine nachhaltigere Energiezukunft interessieren."

Mediaplus ist für die die kanalübergreifende Mediastrategie verantwortlich und begleitet die Ausspielung der Kampagne. Neben der YouTube-Serie entstehen auch Inhalte für weitere Social-Kanäle. Creator-Content, Behind-the-Scenes-Einblicke und vertiefende Informationen zu den vorgestellten Energielösungen verlängern die Geschichte über die einzelnen Episoden hinaus.