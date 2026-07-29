Zusammen mit UFA Fiction arbeitet das ZDF aktuell an einer neuen Young-Adult-Serie. Die Dreharbeiten zum Projekt mit dem Titel "Wicked Deal" haben auch schon begonnen, voraussichtlich noch bis zum 9. Oktober soll in der Slowakei, Tschechien, Österreich und Schottland gedreht werden. Inspiriert ist die Serie nach ZDF-Angaben von der gleichnamigen Romanvorlage der Bestseller-Autorin C.R. Scott.

Und darum geht’s inhaltlich: Liv Lightberg (Josie Hermer) bewirbt sich heimlich an der Royal Fonteyn Ballet Academy in Edinburgh – gegen den Willen ihrer Mutter, einer gefeierten Ballett-Ikone (Pheline Roggan). Bei der Aufnahmeprüfung droht Liv zu scheitern, kann aber ausgerechnet im Paartanz mit dem rebellischen Ben MacAllister (Arne-Carlos Böttcher) ihr Potenzial unter Beweis stellen. Dabei waren die beiden zuvor heftig aneinandergeraten. Einmal angenommen, gerät Liv an der Akademie unter Druck. Als dann auch noch bekannt wird, wer ihre Mutter ist, kippt die Stimmung. Die Gerüchteküche brodelt, Häme und Misstrauen schlagen ihr entgegen.

Um sich zu beweisen, muss Liv die Pas-de-deux-Prüfung bestehen – oder ihren Traum endgültig begraben. In ihrer Verzweiflung bittet sie Ben um Hilfe. Er schlägt einen Deal vor: Er trainiert sie – im Gegenzug schuldet sie ihm einen Gefallen. Was genau, wird er ihr erst nach der Prüfung verraten. Liv willigt ein. Beim Training streiten und provozieren sich die beiden – und spüren doch eine starke Anziehung. Doch Liv weiß nicht, was Ben am Ende wirklich von ihr verlangen wird. Der "Wicked Deal" könnte alles verändern.

In weiteren Rollen sind unter anderem Thure Riefenstein, Carlotta Truman, Pola Friedrichs, Lilly Krug, Alexander Minevskiy, Anton Nürnberg zu sehen. Regie führt Florian Knittel nach den Drehbüchern von Headautor Paul Schwarz, Maria Hilbert und Silva Raddatz. Die sechsteilige Serie "Wicked Deal" wird von der UFA Fiction GmbH (Produzenten: Helga Löbel, Kristina Henning, Markus Brunnemann) für ZDFneo produziert, einen Starttermin gibt es angesichts des frühen Stadiums, in dem sich das Projekt befindet, aktuell noch nicht. Niklas Cerezo Alarcón hat die Redaktion im ZDF.

Mit Young-Adult-Stoffen kennen sich sowohl die UFA Fiction als auch das ZDF bestens aus: Von der Produktionsfirma kommt der weltweite Prime-Video-Hit "Maxton Hall" und das ZDF feierte im vergangenen Jahr mit "Crystal Wall" einen schönen Erfolg in diesem Genre (DWDL.de berichtete). Während "Maxton Hall" in diesem Jahr zu Ende gebracht wird, geht auch "Crystal Wall" demnächst weiter.