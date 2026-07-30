Die MotoGP wird in Deutschland künftig komplett bei RTL Deutschland zu sehen sein - und zwar nicht nur im Pay-TV bei Sky, wo die Motorrad-Meisterschaft auch in den vergangenen Jahren schon übertragen wurde, sondern auch im Free-TV. Die Sendergruppe werde die MotoGP auch im Free-TV "komplett exklusiv übertragen", teilte RTL Deutschland am Donnerstag mit, die aber augenscheinlich trotzdem nicht alle Rennen frei empfangbar machen wird. Konkret heißt es, dass "ausgewählte Rennen" im Free-TV zu sehen sein werden. Zuletzt liefen vereinzelte Rennen im Free-TV beim Spartensender DF1, der die Übertragung in Kooperation mit dem österreichischen ServusTV ins Programm nahm.

Die neue Vereinbarung beinhaltet nach Angaben von RTL Deutschland alle Grand-Prix-Rennen, Tissot Sprints, Qualifyings und Trainings der MotoGP, die damit von 2027 bis 2030 live auf Sky Sport zu sehen sein werden. Hinzu kommen alle Rennen und Sessions der Moto2 und Moto3, die ebenfalls Teil der Live-Berichterstattung im Pay-TV bleiben. Das Rechtepaket beinhaltet darüber hinaus den Harley Davidson Bagger World Cup, den Northern Talent Cup und den Red Bull Rookies Cup, in dem die 16-jährige deutsche Nachwuchshoffnung Fynn Kratochwil mitfährt. Über die komplett exklusiven Rechte für Deutschland hinaus hat RTL Deutschland zudem auch die Pay-TV-Rechte für Österreich und die Schweiz langfristig verlängert.

"In den vergangenen drei Jahren haben unsere Kunden die Faszination MotoGP und die Live-Übertragungen dieses spektakulären Sports auf Sky Sport erleben können. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft fortzusetzen und auszubauen und die MotoGP langfristig exklusiv anzubieten - erstmals auch mit ausgewählten Rennen vor einem großen Publikum im Free-TV", sagte Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei RTL Deutschland.

Alex Arroyo, Head of Media Rights bei MotoGP, sagte, die Verlängerung der Partnerschaft sei "ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der Präsenz der MotoGP in Deutschland". Und weiter: "RTL Deutschland ist ein fantastischer Partner, der stets eine hochwertige Berichterstattung liefert und den Fans das Geschehen auf allen Plattformen näherbringt. Die neue Vereinbarung stellt sicher, dass die Zuschauer auch in den kommenden Jahren weiterhin eine umfassende Live-Berichterstattung über die MotoGP, die Moto2 und die Moto3 sowie unser weiteres Rennsport-Ökosystem genießen können. Gemeinsam mit RTL Deutschland freuen wir uns darauf, auf diesem Momentum aufzubauen, unser Publikum zu vergrößern und die Faszination der MotoGP noch mehr Fans in ganz Deutschland und der gesamten Region näherzubringen."

Die Motorrad-Rennserie hat sich in den vergangenen Jahren stets als sehr populär in Deutschland erwiesen. Als DF1 Mitte Juli den Deutschland-Grand-Prix übertrug, erreichte der Sender einen starken Marktanteil von 6,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Durch den Erwerb der kompletten Rechte kann nun also RTL Deutschland ab dem kommenden Jahr auf eine entsprechende Cross-Promo im Free-TV für seine Live-Übertragungen bei Sky bauen.