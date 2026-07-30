Die RTL-Serie "Alles was zählt" hat am 4. September 2006 das Licht der Welt erblickt, damals etablierte RTL die Serie als dritte Daily neben "GZSZ" und "Unter uns". Anlässlich des runden Geburtstags hat RTL nun eine Jubiläumswoche angekündigt, diese beginnt am 31. August. Der Sender verspricht für die Woche eine Braut, ein Baby und "böse Überraschungen". Mit Sabine Lisicki gibt’s zudem einen Stargast.

Die Tennisspielerin war im vergangenen Winter schon einmal kurz in der Serie zu sehen (DWDL.de berichtete). Und weil bei "Alles was zählt" mittlerweile auch Tennis gespielt wird, machte das damals durchaus Sinn. Nun kehrt Lisicki zurück: Zwischen dem 24. August und dem 7. September wird sie wieder im Rahmen der Serie auftauchen. Die Profi-Sportlerin hat nach eigenen Angaben "kaum eine Folge" der Serie verpasst, als sie vor 20 Jahren startete.

Ein besonderes Highlight erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer von "Alles was zählt" übrigens schon sehr bald - rund um die 5.000. Folge am 31. Juli: In den Folgen der kommenden Wochen bis zum Jubiläum wurden insgesamt sieben rote Luftballons versteckt. Wer alle Luftballons entdeckt und die richtige Lösung einreicht, hat die Chance auf verschiedene Gewinne. Das Gewinnspiel läuft bis zum Geburtstag, also den 4. September.

"Alles was zählt" wird von UFA Serial Drama produziert. Von Beginn an dabei ist Tatjana Clasing in der Rolle der Matriarchin Simone Steinkamp. Zum runden Geburtstag sagt die Schauspielerin: "20 Jahre spannende Geschichten, Spaß an der Arbeit, wunderbare Kolleginnen und Kollegen und ein großartiges Team! Wenn das kein Grund zum Feiern ist!"