RTL und Nitro werden bekanntlich auch in der kommenden Saison das sogenannte Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Samstagabend live im Free-TV übertragen. Neu ist allerdings, dass die Übertragungen künftig gemeinsam mit Sky Sport produziert werden. Entsprechende Pläne hat RTL jetzt bekanntgegeben. Überraschend kommt der Schulterschluss nach der Übernahme von Sky durch RTL nicht - durch den Wegfall der Doppelstrukturen kann das Unternehmen in diesem Bereich also künftig die Kosten spürbar senken.

Konkret ist geplant, dass die Live-Übertragungen zum Samstagabendspiel der 2. Liga künftig im Wechsel von einem gemeinsamen On-Air-Team rund um Laura Wontorra und Florian König präsentiert werden. Zum Moderations-Team gehören außerdem Laura Papendick und Anna Kraft, die auch direkt zum Saison-Start am 8. August beim Spiel zwischen Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg und dem 1. FC Kaiserslautern die Moderation übernehmen wird. Anna Kraft wird neben Yannick Erkenbrecher und Jana Wosnitza außerdem regelmäßig für die Übertragungen bei Nitro vor der Kamera stehen.

Marco Hagemann wird indes als Kommentator fungieren, wenn RTL die Spiele überträgt, während bei den Nitro-Übertragungen unter anderem Robby Hunke, Cornelius Küpper, Kai Dittmann und Martin Groß kommentieren werden. Dem Experten-Pool gehören Felix Kroos, Simon Terodde, Patrick Helmes und Max Kruse, als Field Reporter sind unter anderem Jana Wosnitza, Thomas Wagner, Marcel Klein und Jonas Gerdes im Einsatz.

Der Übertragungs-Fahrplan sieht vor, dass RTL auch das Topspiel zwischen Kaiserslautern und dem Karlsruher SC am zweiten Spieltag übertragen wird, ehe Nitro am dritten und vierten Spieltag übernimmt. Am fünften und sechsten Spieltag ist dann wieder RTL mit den Begegnungen zwischen dem FC St Pauli und VfL Wolfsburg sowie Dynamo Dresden und Hertha BSC live dabei.