"Der Bergdoktor", "Das Traumschiff" und die "Hitparade" kommen zu HD+: Das Senderpaket "Fernsehen mit Herz", das die von Mainstream Media verantworteten Kanäle Romance TV, Heimatkanal und Goldstar TV bündelt, ist ab sofort auch via HD+ buchbar. Über den Webshop von HD+ kann das Paket zum Preis von 4,99 Euro pro Monat gebucht werden, wie die Unternehmen am Freitag mitteilten. Es kann einen Monat lang kostenlos getestet werden und ist darüber hinaus monatlich kündbar.

Konkret steht "Fernsehen mit Herz" allen Satelliten-Haushalten über die HD+-TV-App zur Verfügung und kann auch unabhängig von einem HD+-Produkt gebucht werden. Auch HD+-IP-Nutzerinnen und -Nutzer können das Paket dazubuchen. Inhaltlich bietet Romance TV diverse romantische Filme und Serien, während sich der Heimatkanal auf Heimatfilme und Serienklassiker fokussiert. Goldstar TV wiederum stellt den deutschen Schlager in den Mittelpunkt.

© HD+ Christoph Mühleib

Tim Werner, CEO der Mainstream Media AG, erklärte: "Wir freuen uns, 'Fernsehen mit Herz' nun auch über HD+ anbieten zu können. Damit erreichen unsere Sender Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV noch mehr Zuschauer, die entspannte Unterhaltung, vertraute Geschichten und besondere Momente zum Wohlfühlen schätzen."