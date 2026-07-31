Warner Bros. Discovery hat sich für den Bereich EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) die Rechte an der achtteiligen Serie "Crystal Lake" gesichert. Ausgenommen davon sind lediglich Großbritannien und Irland, dementsprechend wird die Serie auch im deutschsprachigen Raum bei HBO Max zu sehen sein. Produziert wird die Serie von A24, in den USA feiert sie Mitte Oktober bei Peacock Premiere. Einen genauen Starttermin für Deutschland hat HBO Max noch nicht verraten, es soll aber noch dieses Jahr soweit sein.

Im Mittelpunkt des Prequels zu den "Freitag der 13."-Filmen steht die alleinerziehenden Mutter Pam Voorhees, die ihre Trauer nicht abschütteln kann, nachdem ihr kleiner, kränklicher Sohn Jason fast ein Jahr zuvor tragisch im See der Stadt ertrunken ist. Als zwei Fremde vor Pams Tür stehen und in ihrer Vergangenheit wühlen, wird eine beunruhigende Kette von Ereignissen in Gang gesetzt — und die Bewohnerinnen und Bewohner von Crystal Lake fragen sich: Wer ist Pam Voorhees wirklich?

A24 beschreibt die Serie als Mischung aus psychologischem Drama, Kleinstadtintrigen und Horror, zugleich erzähle sie von der Trauer einer Mutter und den dunklen Kräften, die Crystal Lake umgeben. Die Hauptrolle der Pamela Voorhees übernimmt Linda Cardellini, William Catlett spielt den örtlichen Polizeichef Levon Brooks. Zur Besetzung gehören außerdem Devin Kessler als Levons Schwester Brianna Brooks, eine Journalistin; Cameron Scoggins als Polizist Dorf; Gwendolyn Sundstrom als Grace; und Callum Vinson als junger Jason Voorhees.

Produziert wird die Serie von A24, Creator, Autor, Showrunner und Executive Producer in einem ist Brad Caleb Kane, der auch hinter "Es: Welcome To Derry", "Tokyo Vice", "Warrior" und "Black Sails" steckt. Die Regie-Arbeit teilen sich Michael Lennox, Celine Held und Logan George sowie Quyen Tran.