Die Suche war lang und prominent; ein offenes Geheimnis in der Branche. Jetzt liegt das Ergebnis vor: ITV Studios hat Fabian Tobias zum neuen Geschäftsführer von ITV Studios Germany ernannt. Im kommenden Frühjahr folgt er auf Christiane Ruff, die nach 13 Jahren an der Spitze der Produktionsfirma in den Ruhestand gehen wird. Tobias wird künftig an Lisa Perrin, Managing Director International Production bei ITV Studios, berichten und soll die strategische und kreative Weiterentwicklung verantworten.

„Ich freue mich sehr, dass Fabian sich entschieden hat, zu ITV Studios zu wechseln. Er übernimmt die Verantwortung in einer spannenden Phase für unsere Branche. Mit seiner dynamischen Führungspersönlichkeit, seinen exzellenten Beziehungen zu Sendern, Plattformen und Kreativen sowie seiner langjährigen Erfahrung im deutschen Markt bringt er alle Voraussetzungen mit, um ITV Studios Germany erfolgreich in die Zukunft zu führen“, sagt Lisa Perrin.

Und ergänzt einen frühzeitigen Dank: „Auch wenn Christiane ITV Studios Germany noch bis zum Frühjahr 2027 als Geschäftsführerin leiten wird, möchte ich die Gelegenheit nutzen, ihr bereits heute für ihre außergewöhnliche Leistung zu danken. Unter ihrer Führung haben sich unsere Formate zu einigen der erfolgreichsten und langlebigsten Marken im deutschen Fernsehen entwickelt. Für den nächsten Abschnitt wünsche ich ihr schon jetzt von Herzen alles Gute.“

Fabian Tobias war zuletzt Geschäftsführer von Endemol Shine Germany, wo er Formate wie „The Masked Singer“ und „The 50“ nach Deutschland holte und langlaufende Formate wie „Wer wird Millionär?“, „Promi Big Brother“, „Kitchen Impossible“, „Die Höhle der Löwen“ oder „Hot oder Schrott“ produzierte und mehrere Fernsehpreise für Shows & Factual-Programme gewann. Doch ITV Studios Germany ist ihm nicht unbekannt: 2013/2014 arbeitete Fabian Tobias als Senior Producer dort unter anderem an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ sowie „Hell's Kitchen“.

„ITV Studios zählt zu den dynamischsten und innovativsten Produktionsunternehmen weltweit. Ich freue mich sehr, Teil dieses außergewöhnlichen Unternehmens zu werden und gemeinsam mit Lisa Perrin sowie dem großartigen Team von ITV Studios Germany das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte zu gestalten. Nach mehr als zwei Jahrzehnten in der deutschen Fernsehbranche freue ich mich darauf, meine Erfahrung, meine Kreativität und meine Leidenschaft für großartige Unterhaltung einzubringen und die Position von ITV Studios Germany“, freut sich Fabian Tobias laut Pressemitteilung des Hauses gleich mehrfach.

Zu den wichtigsten Produktionen, die er bei ITV Studios Germany verantworten wird, gehören der RTL-Dauerbrenner „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ sowie weitere langjährige Klassiker wie „The Voice of Germany“ für ProSiebenSat.1, „Das perfekte Dinner“ und „Sing meinen Song“ für Vox oder „Gefragt - gejagt“ für Das Erste. Aber zuletzt auch das erste Reality-Format für die ARD, „Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung“. Er übernimmt die Aufgabe von Christiane Ruff, die ihre Zeit im Unternehmen als „einen ganz besonderen Teil meines Lebens“ beschreibt.

Zur Übergabe der Führung und ihrem nun bestätigten Nachfolger sagt sie: „Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut und erreicht haben – und das wäre ohne unsere großartigen Teams und unsere kreativen Partner nicht möglich gewesen. Ich freue mich, dass mit Fabian Tobias eine erfahrene Führungspersönlichkeit gefunden wurde, die ITV Studios Germany künftig übernehmen wird. Ich wünsche Fabian für seine neue Aufgabe viel Erfolg und bin überzeugt, dass er gemeinsam mit dem großartigen Team von ITV Studios Germany auf dem aufbauen wird, was wir in den vergangenen Jahren gemeinsam geschaffen haben.“