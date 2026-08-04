© Deluxe Music

Goldvertise wächst mit der Übernahme des Deluxe-Mandats durchaus signifikant, bereits heute zählen Sender wie AXN Black, AXN White, One Terra, Bibel.TV, Curiosity Channel und Just Cooking zum Portfolio. Dass Goldvertise nun auch den größten High-View-Sender in die Vermarktung aufnimmt, ist nur folgerichtig: Seit Anfang des Jahres gehört der Vermarkter ebenfalls zum Konzern von Alexander Trauttmansdorff (DWDL.de berichtete).

Der Vermarkterwechsel bei Deluxe Music ist aber auch deshalb interessant, weil die Verantwortung für diesen Bereich bislang bei Sky Media lag. Beide Unternehmen arbeiteten seit vielen Jahren zusammen. Sky Media wurde im Rahmen der Übernahme von Sky Deutschland durch RTL ebenfalls geschluckt. Anfang des kommenden Jahres sollen die Vermarktungsteams von Ad Alliance und Sky Media nun jedoch zusammengeführt werden. Für die Ad Alliance ist das ein kleiner Rückschlag - aber wohl einer, den man angesichts der Größe von Deluxe Music verschmerzen kann.

Goldvertise hat unterdessen angekündigt, bereits ab September einige weitere FAST-Channels aus dem Hause High View zu vermarkte, darüber hinaus stärkt man das Mandanten-Geschäft durch die Vermarktung der Musik-Plattform Stingray. "Unser Ziel ist es, den Markt mit einem offenen, unabhängigen und technologisch leistungsfähigen Vermarktungsmodell zu stärken. Durch den kontinuierlichen Ausbau unseres Portfolios und unseres Partnernetzwerks schaffen wir ein Angebot, das sowohl den Anforderungen moderner Mediaplanung als auch den Interessen hochwertiger Content-Anbieter gerecht wird", sagt Frank Möbius, Managing Director Goldvertise Media.