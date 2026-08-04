Lange hat Amazon ein Geheimnis um den Starttermin für den neuen "LOL"-Ableger "LOL Next" gemacht, nun steht fest: Premiere feiert die Creator-Edition von "LOL: Last One Laughing" am 10. September. Das Konzept bleibt dabei im Grundsatz gleich: Zehn Menschen verbringen mehrere Stunden in einem Raum und müssen versuchen, die anderen zum Lachen zu bringen, ohne selbst zu lachen.

Es gibt allerdings auch ein paar Unterschiede: Während die regulären Staffeln sechs Folgen umfassen, geht es bei "LOL Next" flotter zur Sache. Die zehn verbringen diesmal nicht maximal sechs, sondern nur vier Stunden miteinander, dementsprechend umfasst die Staffel auch nur vier statt sechs Folgen. Und anders als beim Original-"LOL" fliegt man bereits nach dem ersten Lacher raus. Das Preisgeld bleibt bei 50.000 Euro, die wie gewohnt für einen guten Zweck gespendet werden.

Nicht lachen dürfen bei der ersten Runde von "LOL Next" diesmal Adrian Vogt alias Aditotoro, Alina Bock, Torge Oelrich alias Freshtorge, Helge Mark , Laura Larsson, Maria Ziffy, Marti Fischer, Paul Luca Fischer , Phil Laude und Sandra Safiulov, besser bekannt als Selfiesandra. Moderatorin und Wächterin über die Mundwinkel der Anderen ist Hazel Brugger, die selbst schon vier Mal bei "LOL: Last One Laughing" teilgenommen hat, allerdings noch nie den Sieg davon trug.

Produziert wird auch "LOL Next" von Constantin Entertainment mit Otto Steiner als Produzent und Lucie Hugen als Executive Producerin. Es basiert wie "LOL: Last One Laughing" auf der erfolgreichen japanischen Original-Show "Documental" von Hitoshi Matsumoto.