"Stern TV am Sonntag" ist schon bald Geschichte, RTL wird die Sendung nach der aktuellen Staffel einstellen. Das hat der Sender jetzt gegenüber "turi2" bestätigt. Wenn in wenigen Wochen die neue NFL-Saison startet, ist Schluss für das Magazin, das seit 2022 auf Sendung ist. Die letzte Ausgabe von "Stern TV am Sonntag" ist demnach am 6. September zu sehen. Was RTL stattdessen nach der NFL-Saison am späten Sonntagabend plant, ist noch nicht klar.

Die Quoten der Sendung waren eigentlich nie gut: Seit dem Start im Jahr 2022 holte "Stern TV am Sonntag" auf Staffelsicht durchweg einstellige Marktanteile in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Die Reichweite lag konstant bei weniger als 1 Million, ging zuletzt aber noch etwas zurück. RTL erklärt das Ende der Sendung dann auch mit dem überschaubaren Interesse des Publikums. Gegenüber DWDL.de teilt eine Sendersprecherin mit: "Der Zuspruch der Zuschauer für die Sonntagsausgabe ist leider nicht so groß wie für stern TV am Mittwoch, daher haben wir entschieden, uns darauf und auf neue Formate zu fokussieren."

In den vergangenen Wochen litt das Format spürbar unter der Fußball-WM. Die Ausgabe am 19. Juli, am Abend des Finalspiels, sahen nur 230.000 Menschen und der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 1,1 Prozent - schlechter lief es überhaupt noch nie. Durch die endgültige Gewichtung der TV-Quoten gab es praktisch keine Veränderung. Am vergangenen Sonntag sahen immerhin 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, das entsprach 8,8 Prozent.

Anfang des Jahres hatte es einige Änderungen am Format sowie hinter den Kulissen gegeben. Steffen Hallaschka verabschiedete sich damals als Moderator, er konzentriert sich seither auf die Ausgaben am Mittwochabend. Statt des langjährigen "Stern TV"-Gesichts führte seither Redaktionsleiter Stefan Uhl durch die Sendung. "Stern TV am Sonntag" wird seit diesem Jahr auch freitags produziert, zuvor war schon donnerstags aufgezeichnet worden. In der Anfangszeit wurde die Sendung noch live ausgestrahlt. Seit diesem Jahr kommen die "Stern TV"-Sendungen auch nicht mehr aus den EMG-Studios in Hürth, sondern werden auf dem Gelände der Bavaria-Studios in Köln-Bocklemünd hergestellt. Im Zuge dessen hatte es auch ein neues Bühnenbild gegeben.

Ein Schlag ist das Aus des Formats natürlich für die zuständige Produktionsfirma, seit dem vergangenen Jahr wird "Stern TV am Sonntag", wie schon das Original am Mittwoch, von i&u Studios produziert. Mit der Produktionsfirma seien bereits "mehrere andere Formate verabredet" worden, teilte RTL gegenüber "turi2" mit. Details nannte der Sender hier nicht.

Hinweis: Wir haben den Text um 9:49 Uhr um das kurze RTL-Statement ergänzt. Darin erklärt eine Sendersprecherin, warum man sich von der Sendung trennt.