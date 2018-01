Nach Springer-Kauf: Neuer Name für N24?

© N24

Bereits seit einiger Zeit beraten Arbeitsgruppen von Springer und N24 über die gemeinsame Zukunft. Dabei geht es offenbar auch um eine mögliche Umbenennung des Senders. Das wurde allerdings inzwischen von Springer dementiert.



04.04.2014 - 16:40 Uhr von Alexander Krei 04.04.2014 - 16:40 Uhr

Vor zwei Monaten hat das Bundeskartellamt grünes Licht beim Kauf von N24 durch Axel Springer gegeben. Hinter den Kulissen laufen inzwischen die Planungen für die Zukunft des Infomationssenders. Die Kollegen von "Clap" wollen nun erfahren haben, dass derzeit über einen neuen Namen für N24 nachgedacht wird. Demnach sei es also, dass N24 künftig als "Die Welt TV" auf Sendung geht - auch, um die "Welt"-Marke weiter zu stärken.

Doch derzeit wird in Arbeitsgruppen, an denen auch die jeweiligen Marketing-Vorstände beteiligt sind, nicht nur über den Namen diskutiert. Auch die Standortfrage steht laut "Clap" im Raum. So soll Springer erwägen, N24 vom Potsdamer Platz ins Hauptgebäude an der Berliner Robert-Koch-Straße zu verlegen. Durch den Kauf des Senders soll N24 zum zentralen Bewegtbildlieferanten für alle Springer-Marken werden. Die Redaktion der "Welt"-Gruppe wird im Zuge dessen um die Digitalredaktion von N24 ergänzt.

Jan-Eric Peters erhofft sich durch den Kauf von N24 zahlreiche Vorteile für Springer. "Wir haben natürlich auch jetzt schon Videos online und unsere Video-Redaktion mit richtig guten Leuten verstärkt. Aber ein professioneller Partner, der auch noch Livekompetenz hat, ist natürlich ein echter Gewinn für unser Angebot", erklärte er im Januar in einem Interview mit "newsroom.de".

Update 04.04., 22:14 Uhr: Am Freitagabend hat Springer die Spekulationen, N24 könne einen neuen Namen erhalten, dementiert. "Axel Springer legt Wert auf folgende Feststellung: 'Die Spekulationen von Clap zur Markenstrategie von 'Welt' und N24 sind falsch. Es gibt ein klares Bekenntnis von Axel Springer zu beiden Marken. Die strategische Aufgabenstellung ist es, diese erfolgreich weiter zu entwickeln."

