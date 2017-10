Serien-Großprojekt "Babylon Berlin" wird konkret

© ARD/Sky

Derzeit läuft in Berlin der Aufbau der Kulissen, die das Berlin der 1920er Jahre aufleben lassen sollen. Im Mai soll die erste Klappe fallen für das ambitionierte Großprojekt, das 2017 und 2018 bei Sky und im Ersten laufen wird.



20.04.2016 - 12:39 Uhr von Alexander Krei 20.04.2016 - 12:39 Uhr

Schon seit zwei Jahren wird über "Babylon Berlin" gesprochen, doch nun wird das ambitionierte Serien-Projekt, bei dem ARD und Sky gemeinsame Sache machen, tatsächlich konkret. Wie die scheidende RBB-Intendantin Dagmar Reim, die zugleich die Aufsichtsratsvorsitzende der Degeto ist, am Mittwoch in Potsdam bestätigte, steht mittlerweile die Finanzierung, sodass die Dreharbeiten zwischen Mai und Dezember wie geplant stattfinden können. "Das gibt es nicht zum Schnäppchenpreis", sagte Reim mit Blick auf die hohen Produktionskosten, die schon im Februar auf knapp 40 Millionen Euro beziffert worden waren.

"Wir sagen Ja, wir können Serie, die sich international nicht verstecken muss", so Reim mit Blick auf die 200 Drehtage und mehr als 300 Schauspieler, die an dem Großprojekt von Showrunner und Regisseur Tom Tykwer beteiligt sein werden. "Die Degeto verwirklicht als Federführer in einer einzigartigen Zusammenarbeit der ARD mit den drei starken Partnern X Filme, Sky und Beta Film ein Projekt, das im deutschen TV insgesamt beispiellos ist", betonte die Intendantin. "Wir produzieren eine aufwändige Krimiserie, die ein internationales Publikum erreichen kann und wird. Wir drehen dabei komplett in Deutschland mit deutschen Darstellerinnen und Darstellern und auf Deutsch."

Gefördert wird die auf 16 Folgen angelegte Serie, die auf Basis der Bestseller-Reihe von Volker Kutscher von einem Berliner Kommissar in den 1920er Jahren erzählt, vom Medienboard Berlin-Brandenburg, Creative Europe Media und der Film- und Medienstiftung NRW.

