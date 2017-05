RTLplus testet Gameshows auf weiteren Sendeplätzen

© RTLplus /Robert Grischek

Die Gameshow-Neuauflagen, die der kürzlich gestartete Sender RTLplus im Herbst an den Start bringen wird, werden auf gleich vier Sendeplätzen ausgestrahlt. So läuft das "Familienduell" unter anderem am Vormittag - also dort, wo die Show einst schon bei RTL stark lief.



Drei Wochen noch, dann kommen Gameshow-Fans bei RTLplus wieder auf ihre Kosten. Ab dem 5. September beginnt der neue frei-empfangbare Sender bekanntlich mit der Ausstrahlung frischer Folgen von "Jeopardy!" und "Familienduell". Doch zu sehen sind die Neuauflagen, die stets in Doppelfolgen laufen, zunächst nicht nur am Vorabend, sondern auch auf weiteren Sendeplätzen.

RTLplus plant, beide Sendungen zusätzlich auch am späten Abend zu wiederholen: "Jeopardy!" wird demnach täglich gegen 23:30 Uhr laufen, das "Familienduell" um kurz nach Mitternacht. Hinzu kommen Ausstrahlungen im Vormittagsprogramm ab 10:15 Uhr. Das führt dazu, dass das "Familienduell" sogar teilweise auf jenem Sendeplatz zu sehen ist, auf dem die Show über Jahre hinweg bis zu ihrer Einstellung bei RTL große Erfolge feierte.

Insgesamt werden es die Gameshows somit auf vier Ausstrahlungen bringen, weil auch RTL einen Wiederholungs-Sendeplatz eingerichtet hat. Der Sender zeigt wöchentlich zwei Folgen beider Formate am Samstagnachmittag ab 15:45 Uhr. Insgesamt werden von beiden Sendungen übrigens zunächst jeweils 60 Folgen produziert, ehe RTLplus ab Oktober mit "Ruck Zuck" und dem "Glücksrad" zwei weitere Klassiker wiederbelebt.

In allen Fällen müssen sich die Zuschauer übrigens an neue Gesichter gewöhnen: "Jeopardy!" wird künftig von Joachim Llambi präsentiert, das "Familienduell" moderiert Inka Bause, bei "Ruck Zuck" setzt der Sender auf Oliver Geissen und für das "Glücksrad" hat RTL Jan Hahn von Sat.1 geholt.

