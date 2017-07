Richtungsstreit bei Constantin: Klärung im November

© Constantin Medien

Im Streit um die Ausrichtung von Constantin Medien ist Anfang November mit einer Entscheidung zu rechnen. Dann sollen die Pläne, sich auf Sport und Event-Marketing zu konzentrieren, der Hauptversammlung vorgelegt werden.



28.09.2016 - 16:18 Uhr von Alexander Krei 28.09.2016 - 16:18 Uhr

Der Streit um die künftige Ausrichtung von Constantin Medien soll bei der nächsten Hauptversammlung geklärt werden. Die Entscheidung des Vorstands zur Neuausrichtung wird der Hauptversammlung am 9. und 10. November zur Zustimmung vorgelegt werden, wie das Unternehmen in einer am Mittwoch verbreiteten Ad-hoch-Mitteilung erklärte.

Die vorgeschlagene neue Strategie sieht vor, den Konzern auf die Segmente Sport sowie Sport- und Event-Marketing zu fokussieren, nach Möglichkeit die Verwaltungskosten unter Auflösung bestehender Mehrfachstrukturen zu reduzieren und eine nachhaltige Verbesserung der Finanzierungsstruktur zu erreichen. In diesem Zusammenhang kommt auch die Veräußerung des Segments Film in Betracht. Vor wenigen Tagen hatte die "Wirtschaftswoche" bereits von einem Strategiestreit zwischen dem Ex-CEO und Anteilseigner Bernhard Burgener und dem Aufsichtsratschef Dieter Hahn berichtet. Hahn, der knapp 30 Prozent der Anteile hält, will Constantin Medien konsequent auf Sport ausrichten und die Filmsparte verkaufen.

Die Durchsetzung des Strategiewechsels erfordert möglicherweise die Ausnutzung der Rechte der Constantin Medien AG als Mehrheitsaktionärin der Highlight Communications AG, stellte das Unternehmen nun in seiner Mitteilung klar. Das wiederum setze die erfolgreiche Beendigung der laufenden Auseinandersetzungen mit der Stella Finanz AG voraus.

