"Neo Magazin": Übertragungsfehler war schuld

© ZDF/Ben Knabe

Dass am Donnerstag gar nicht die aktuelle Ausgabe des "Neo Magazin Royale" bei ZDFneo lief, hatte keine inhaltlichen Gründe, sondern war Folge eines Übertragungsfehlers. Im ZDF soll die Show daher am späten Freitagabend wie geplant ausgestrahlt werden.



30.09.2016 - 10:51 Uhr von Alexander Krei 30.09.2016 - 10:51 Uhr

Da staunten Moderator Jan Böhmermann und die Fans des "Neo Magazin Royale" nicht schlecht: Anstelle der neuen Ausgabe war am Donnerstagabend bei ZDFneo zunächst nur eine Wiederholung der Late-Night-Show zu sehen. So mancher vermutete da schon eine bewusste Entscheidung des Senders, doch das konnte schnell ausgeschlossen werden, schließlich war die neue Folge zuvor bereits in die Mediathek gestellt worden.

Tatsächlich steckte keine böse Absicht dahinter: "Aufgrund eines internen Übertragungsfehlers wurde gestern Abend in ZDFneo versehentlich eine Wiederholung des 'Neo Magazin Royale' ausgestrahlt", erklärte eine Sendersprecherin am Freitag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de und verwies darauf, dass die aktuelle Ausgabe später auf dem eigentlichen Wiederholungs-Sendeplatz dann doch noch nachgeholt wurde.

Dort verbuchte die Böhmermann-Show übrigens außerordentlich starke Quoten: Auf 3,8 Prozent belief sich der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt blieben zu diesem Zeitpunkt noch 170.000 Zuschauer wach. Kurios: Dass ZDFneo auf dem eigentlichen Sendeplatz bloß eine Wiederholung zeigte, schadete der Quote nicht. Mit 330.000 Zuschauern sowie 2,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum bewegte sich die Show auf ähnlicher Flughöhe wie vor einer Woche.

Wer die Sendung verpasst hat, kann die Sendung abseits der Mediathek am späten Freitagabend auch im ZDF sehen - dort soll das "Neo Magazin Royale" jedenfalls wie geplant ausgestrahlt werden. Sofern nicht wieder ein Übertragungsfehler passiert.

